Abdurrahman Dilipak'tan Kanal D ve Hakan Ural'a sert sözler! Ne hukuk ne ahlak umurlarında değil

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, Maltepe mitingi üzerinden yayın yapan Kanal D ve Hakan Ural'a sert sözler sarf etti. Dilipak, "Hakan Ural yazık!..Çok slogancı, kurmaca.." dedi.

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Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabı üzerinden Demirören Holdinge ait Kanal D'ye sert sözler sarf etti. 11 Eylül'de Maltepe'de yapılan miting üzerinden yayın yapan Kanal D'ye Dilipak, "Kanal D beni izleyicilerini bilgilendirmek için değil, kendi senaryoları için yayınlayacaklar. Hakan Ural yazık!.." dedi.

Sosyal medya üzerinden Abdurrahman Dilipak şunları söyledi:

"Kanal D de ki yayın ilginç "İzinli miting" ya toplantı izne tabi değil. Aşı karşıtı değil, aşı dayatmasına karşı. Her yerde toplantılar var, ses yok, dayatmaya karşı çıkanlara suçlu, tüm dünyada benzer protestolar var. Bir çok ülke bu dayatmalardan vazgeçti, bu adamlar kim, dayatmacılar tutarsız, aksız, bilgisiz, zaten bütün dayatmacılar öyledir, ünvan ve rütbelerinin arkasına saklanırlar, sermaye ve sermayenin satın aldığı imkanları kullanır ve onların arkasına saklanılar. Sesleri yüksek çıksa da, söylediklerinin içi boştur. Bunlar bilmiyorlar.

Bunların dünyadan da haberleri yok. Evet bilmiyorlar, bilmediklerini de bilmiyorlar. Bunlar ne kadar çok konuşurlarsa, o kadar çok kaybediyorlar. Özellikle de Mehmet Ceyhan bazı gerçeklerin daha iyi anlaşılması için tutarsızlıkları ile iyi bir isim. !?:)

Kanal D beni izleyicilerrini bilgilendirmek için değil, kendi senaryoları için yayınlayacaklar. Hakan Ural yazık!..Çok slogancı, kurmaca.. Gerçek dışı. Ne hukuk, ne ahlak umurlarında değil. Biz aşı karşıtı imiş, aramızda bilim adamı yokmuş. Ya hu, neyse biz meselesimizi milletimize anlatacağız. Kanal D televizyoncluk yapmıyor, bu yayını ile başka bir şey yapıyor. Bu da içine düştükleri durumu gösteriyor. Bunlar bir sonunda sandığa gelecekler ve o gün görecekler.

Bir de bütün bu olanlar gören, duyan, bilen bir Allah var. Hüküm Allahındır. Herkes yaptığının söylediğinin karşılığını görecek. Tıbbın da bir ahlakı ve hastanın da bir hakkı var. Bunlar bundan habersiz gibi davranıyor. Durmak yok devam edin sonunda varacağınız yer hoşunuza gitmeyecek.

Ey Ceyhan sen bizlerin ifade ve hızı oldun, gece gündüze muhtaç, bize de sen lazımsın. Şimdide Ceyhan mRNA Gen terapisi tanımını reddetmeye hazırlanıyor. Gen terapisi kendi ifadeleri. Sorunun cevabı nerede?

Biontech bu yolla artık yeni varyantlara ve bir çok hastalığa yeni aşılar geliştirebileceğiz diyor. Ya hu gen terapisini sordular. Niye başka şeyler söylüyorsun. Aşıdan zarar gören bir kişi bile yok. Yalan! Ceyhana inanan inansın.

Ceyhanın sözlerinin, suçlamalarının hepsini kendine iade ederiz.

Ceyhan karadenizli biri Çernobilden sonra, çay içip, hani ben kanser mi oldum, diyordu ya. onun gibi Aşı oldu hani kanser olan oldu mu diyor! Çok komiksiniz. Keşke Çindeki Covıd ölüm sayısını sorsaydınız bir de, Rakam, resmi ve bilimsel olsa gerek!? :)

Haydaa.. Uslub şu an hoş değil. Hakaret, aşağılama, küfür doğru değil. Bakalım benim 20 Dakikalın video roportaj, kaç dakika yayınlanacak! Aşı karşıtlığı değil, bu nasıl bir anlayış, geçiş cümlesi bile aşı karşıtlığı.

Ülkedeki 111 tıp fakültesi 101 milyon doz aşı uygulamasında 1 tane bile yan etki raporlamadı... 101 milyon doz saf su enjekte etsen gene vaka çıkar ama ne hikmetse sütte leke var aşılarda yok..."