Ece Üner'e kendi ekibinden şok suçlama! Reyting uğruna olayları çarpıtıyor

Uzun yıllar Show TV ve Habertürk'te habercilik yaptıktan sonra bu sezon Kanal D'ye geçerek 'Ece Üner ile Susma' programını yapmaya başlayan Ece Üner'e ağır suçlamalar geldi. Bu sefer suçlamayı yapan birlikte çalıştığı 7 gazeteci oldu. O yedi gazeteci zehir zemberek suçlamalarla Ece Üner'le yollarını ayırdı.