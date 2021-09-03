Ece Üner'e kendi ekibinden şok suçlama! Reyting uğruna olayları çarpıtıyor
KANAL D'de yayınlanan 'Ece Üner ile Susma'ya büyük şok. Ece Üner'e kendi ekibinden "olayları manipüle ediyor, reyting uğruna çarpıtıyor" suçlaması geldi. Programda çalışan 7 gazeteci, bu nedenle Ece Üner'in programından istifa etti.
Uzun yıllar Show TV ve Habertürk'te habercilik yaptıktan sonra bu sezon Kanal D'ye geçerek 'Ece Üner ile Susma' programını yapmaya başlayan Ece Üner'e ağır suçlamalar geldi. Bu sefer suçlamayı yapan birlikte çalıştığı 7 gazeteci oldu. O yedi gazeteci zehir zemberek suçlamalarla Ece Üner'le yollarını ayırdı.
Haber programı formatının dışında bir programla ekranlara gelen Üner'in 'Ece Üner ile Susma' adlı programının ilk tanıtımı büyük tepki çekmişti. "Ece Üner ile Susma" için hazırlanan tanıtım filminde, bir kızın çığlıkları yürek yakmıştı. Tanıtım filminde, Emine Bulut'un kızının feryadının kullanıldığı öne sürülmüş Üner bu iddiaları yalanlamıştı.
Ece Üner, “O çığlık, 25 Haziran’da annesini kaybeden bir kızın çığlığıydı evet, genç bir kızın, reşit bir kızın çığlıydı. O kız da isyan ediyordu. Defalarca şikayet etmişlerdi. Ben o gün, haber spikerliğini bırakıp, kariyerimi değiştirdim” demişti.
O çığlık nedeniyle daha Ece Üner, daha programı başlamadan acı istismarı yapmakla suçlanmıştı. Benzer nedenlerle Üner'in 'Susma' ekibinde istifa depremi yaşandı.