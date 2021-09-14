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Oğuzhan Asiltürk kimdir kaç yaşında aslen nereli Oğuzhan Asiltürk ailesi

Oğuzhan Asiltürk kimdir kaç yaşında aslen nereli Oğuzhan Asiltürk ailesi

Oğuzhan Asiltürk ve eşi Sevinç Asiltürk zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası hastaneye kaldırıldı. Oğuzhan Asiltürk ve eşinin bilinçlerinin açık olduğu, oksijen desteğiyle tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Peki, Oğuzhan Asiltürk kimdir, neden hastaneye kaldırıldı? Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk aslen nereli yaşı kaç ve eşi kimdir?

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Oğuzhan Asiltürk ve eşi Sevinç Asiltürk zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası hastaneye kaldırıldı. Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre Asiltürk ve eşi Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü. 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekilliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yapan Oğuzhan Asiltürk, Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçildi. Peki, Oğuzhan Asiltürk kimdir, neden hastaneye kaldırıldı? Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk aslen nereli yaşı kaç ve eşi kimdir? 

Oğuzhan Asiltürk kimdir:

Oğuzhan Asiltürk 25 Mayıs 1935'te doğdu. İlk ve ortaokulu, liseyi Malatya’da okudu. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır. Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

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