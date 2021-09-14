Öcalan'ın avukatları yargılanmaya başlandı! Örgütle irtibatı onlar sağlıyor

PKK/KCK terör örgütünün sözde önderlik komitesinde yer aldıkları belirlenen ve Kandil-İmralı arasında iletişimi sağlayan Asrın Hukuk Bürosu'nun 8 avukatının yargılanmasına başlandı.

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15 yıla kadar hapisleri istenen sanık avukatlar, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile örgütün tepe yöneticileri arasında irtibatı sağlamakla suçlanıyor.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 8 avukatın yargılanmasına İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davada avukatlar Ali Maden, Baran Doğan, Cengiz Yürekli, İnan Akmeşe, Mahmut Taşçı, Mehmet Selim Okçuoğlu, Rezan Sarıca ve Suat Eren yargılanıyor. İlk duruşmada sanıkların kimlik tespitlerinin ardından savcılığın iddianamesindeki suçlamalar okundu. Ardından sanıkların savunmaları alınmaya başlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 57 sayfalık iddianamede sanık avukatların, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde önderlik komitesi içerisinde yer aldıkları ve sanıkların İmralı'da cezaevinde bulunan örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yaptıkları belirtiliyor.

İddianamede sanıkların, sözde avukat-müvekkil ilişkisi adı altında örgüt elebaşının örgütün dışarıdaki açık alan yapılanmasına iletmek istediği örgütsel talimatları/mesajları örgütün dışarıdaki mensuplarına ilettikleri ve sanıkların örgüt elebaşının savunmasını yapmak adına birçok örgüt mensubu avukat ile birlikte örgüt faaliyetlerine özgülenmiş Asrın Hukuk Bürosu isimli Hukuk Bürosu'nda bir araya geldikleri belirtiliyor.

Örgütün önderlik komitesindeler

Avukatların bu büro üzerinden hukuksal faaliyet adı altında örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri, yine İstanbul'da sözde dernek adı altında faaliyet gösteren TUAD (Tutuklu Aileleri ile Dayanışma Derneği) isimli dernek üzerinden tutuklanan örgüt mensuplarına hukuki yardım sağladıkları ve ailelerine örgütün talimatları doğrultusunda ulaşarak ihtiyaçları olup olmadığını sordukları da iddianamede anlatılıyor.

Önderlik Komitesi içerisinde yer alan sanıkların aynı zamanda dernek adı altında faaliyet gösteren TUAD (Tutuklu Aileleri ile Dayanışma Derneği) ile örgüt talimatları doğrultusunda birlikte hareket ettikleri vurgulanıyor.

İddianamede sanıkların "Öcalan'a tecrit uygulanıyor", "Avukatları 300 gündür görüştürülmüyor" gibi söylemlerle ve bunu basın-yayın organlarında yayımlattırarak kamuoyunda ve uluslararası alanda negatif algı oluşturdukları ve Türkiye'de bir mahkuma kötü davranıyor göstererek, uluslararası alanda zor duruma sokmaya çalıştıkları ifade ediliyor.

Sanık Rezan Sarıca'nın Fransız Press Haber Ajansı muhabirlerinden Nicola Agence ile görüşerek Öcalan'ın 4. yargı reformu paketi kapsamında yeniden yargılanması girişimleri ile ilgili bilgiler verdiği aktarılıyor.