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Antalya'da pikniğe gitti arkadaşıyla sohbet ederken hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da pikniğe gitti arkadaşıyla sohbet ederken hayatını kaybetti

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde sabah saatlerinde piknik alanına gelen bir kişi, geldiği aracın yanı başında hayatını kaybetti. İfade için polis merkezine götürülen arkadaşının ise ilk ifadesinde adamın fenalaşarak hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi.

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Olay, Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi Sarısu piknik alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem Gülmez (57), 50 NH 244 plakalı araca binerek arkadaşı F.D. isimli kadını da yanına alıp sabah saatlerinde piknik alanına geldi. Burada ikili bir süre taburede oturarak sohbet etti. Bir süre sonra Adem Gülmez fenalaştı. Fenalaşan arkadaşına yardım eden F.D., durumu parkta bulunan özel güvenlik görevlilerine bildirdi. Görevlilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı ile olay yerine gelen sağlık çalışanları Gülmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli görüldü

Ölümün şüpheli görülmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis olay yeri inceleme ekipleri, alanı güvenlik çemberine alarak delil çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından ceset, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. F.D. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının olay yerinde alınan ilk ifadesinde tabure üzerinde sohbet ettikleri sırada adamın bir anda fenalaşması sonucu hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi.

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