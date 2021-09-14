Sivas'ın tescilli bebekleri il dışından gelen vatandaşların dikkatini çekiyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldızeli İlçe Halk Eğitimi Müdürlüğü adına Türk Patent ve Marka Kurumuna 2012 yılında yapılan başvuruyla tescillenen bebeklerin kıyafetleri yöreye ait izler taşıyor. Farklı giysilerle zengin bir görüntü sunan bebekler, halen Yıldızeli Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kurslarda yapılıyor.