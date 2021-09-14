BIST 1.437
DOLAR 8,45
EURO 9,99
ALTIN 486,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mardin'de 9 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Mardin'de 9 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 9 mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Abone ol

Kızıltepe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, toplumsal bağışıklığın yeterli seviyede olmaması ve mevcut vakaların yayılımının risk oluşturmasından dolayı halk sağlığının korunması için Yüceli, Yedikardeş, Erdem, Soğanlı, Uluköy, Ayaz, Tuzlaköy, Alipaşa ve Mahraman mahallelerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 10 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Güvenlik güçleri, karantinaya alınan mahallelere giriş ve çıkışları kapattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Öcalan'ın avukatları yargılanmaya başlandı! Örgütle irtibatı onlar sağlıyor
Öcalan'ın avukatları yargılanmaya başlandı! Örgütle irtibatı onlar sağlıyor
Abdurrahman Dilipak'tan Kanal D ve Hakan Ural'a sert sözler! Ne hukuk ne ahlak umurlarında değil
Abdurrahman Dilipak'tan Kanal D ve Hakan Ural'a sert sözler! Ne hukuk ne ahlak umurlarında değil
AÖF yaz okulu sonuçları 2021 açıklandı mı ne zaman açıklanacak?
AÖF yaz okulu sonuçları 2021 açıklandı mı ne zaman açıklanacak?
Japon turist 12 yıl dünyayı gezdi Elazığ'da diş fırçalarken bıçaklandı
Japon turist 12 yıl dünyayı gezdi Elazığ'da diş fırçalarken bıçaklandı
Manisa'da inşaatta iki çocuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı
Manisa'da inşaatta iki çocuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı
Uğur Şahin ve Özlem Türeci aşı oldu mu? İlk kez bu detayları anlattılar! Covid bitecek mi?
Uğur Şahin ve Özlem Türeci aşı oldu mu? İlk kez bu detayları anlattılar! Covid bitecek mi?
Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki casusluk çetesi, SİHA ve İHA’lara ait bilgileri pazarladı
Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki casusluk çetesi, SİHA ve İHA’lara ait bilgileri pazarladı
Çağla Şikel Kerem Tunçeri evliyken bebek aldırdı iddiası bomba
Çağla Şikel Kerem Tunçeri evliyken bebek aldırdı iddiası bomba
Muğla'da bu çiçeğe basmanın ve koparmanın cezası dudak uçuklattı
Muğla'da bu çiçeğe basmanın ve koparmanın cezası dudak uçuklattı
50 derecenin üzerine çıkan sıcaklık gün sayısı iki katına fırladı!
50 derecenin üzerine çıkan sıcaklık gün sayısı iki katına fırladı!