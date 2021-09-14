Mardin'de 9 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 9 mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

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Kızıltepe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, toplumsal bağışıklığın yeterli seviyede olmaması ve mevcut vakaların yayılımının risk oluşturmasından dolayı halk sağlığının korunması için Yüceli, Yedikardeş, Erdem, Soğanlı, Uluköy, Ayaz, Tuzlaköy, Alipaşa ve Mahraman mahallelerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 10 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Güvenlik güçleri, karantinaya alınan mahallelere giriş ve çıkışları kapattı.