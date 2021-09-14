Rusya lideri Putin karantinaya alındı! Sabah Beşar Esad ile görüşmüştü

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin koronavirüs karantinasına girdi. Ajanslar gelişmeyi son dakika olarak duyururken, Putin, sabah saatlerinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmüştü. Bu görüşme planlanmamıştı ve 6 yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze gerçekleşmişti.

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Dünya ajansları sürpriz bir şekilde sabah Moskova'da gerçekleşen Putin- Esad görüşmesine kilitlenmişken, sonrasında arka arkaya son dakika gelişmeler düşmeye başladı. Esad ile 6 yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze görüşen Putin'in koronavirüs karantinasına girdiği duyuruldu.

Kremlin'den gelen habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın çevresinde tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Putin, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ile yaptığı telefon görüşmesinde de bunu belirtti ve yakın çevresinde tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle belirli bir süre boyunca karantinaya girmesi gerektiğini söyledi.

Tacikistan'da yapılacak toplantıya katılamayacak

Putin, bundan dolayı bu hafta Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenecek Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısına, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi toplantısına ve KGAÖ ile ŞİÖ Devlet Başkanları Ortak Toplantısına video konferans yöntemiyle katılacağını ifade etti.

Dün Paralimpik Milli Takım'la, bugün Esad'la görüştü

Dün Rusya Paralimpik Milli Takımı oyuncularıyla bir araya gelen Putin, karantinaya girmesi gerekebileceğine dair açıklama yapmıştı. Putin bugün de 2015 yılından sonra ilk kez Beşar Esad'ı Moskova'da ağırladı. Putin'in bu görüşmeden sonra karantinaya girmesi dikkat çekti.

'Yakında karantinaya girmem gerekebilir' demişti

Putin, "Maalesef şu anda birtakım sorunlar var. Doktorlar inceliyorlar, benim çevremde bile Kovid-19'la ilgili sorunlar var. Gerçekte ne olup bittiğini öğrenmemiz gerekiyor. Yakında benim de karantinaya girmem gerekebilir. Etrafımda birçok insan hasta" demişti.