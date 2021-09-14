Rusya lideri Putin karantinaya alındı! Sabah Beşar Esad ile görüşmüştü

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin koronavirüs karantinasına girdi. Ajanslar gelişmeyi son dakika olarak duyururken, Putin, sabah saatlerinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmüştü. Bu görüşme planlanmamıştı ve 6 yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze gerçekleşmişti.Abone ol
Dünya ajansları sürpriz bir şekilde sabah Moskova'da gerçekleşen Putin- Esad görüşmesine kilitlenmişken, sonrasında arka arkaya son dakika gelişmeler düşmeye başladı. Esad ile 6 yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze görüşen Putin'in koronavirüs karantinasına girdiği duyuruldu.
Kremlin'den gelen habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın çevresinde tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Putin, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ile yaptığı telefon görüşmesinde de bunu belirtti ve yakın çevresinde tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle belirli bir süre boyunca karantinaya girmesi gerektiğini söyledi.
Tacikistan'da yapılacak toplantıya katılamayacak
Putin, bundan dolayı bu hafta Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenecek Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısına, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi toplantısına ve KGAÖ ile ŞİÖ Devlet Başkanları Ortak Toplantısına video konferans yöntemiyle katılacağını ifade etti.
Dün Paralimpik Milli Takım'la, bugün Esad'la görüştü
Dün Rusya Paralimpik Milli Takımı oyuncularıyla bir araya gelen Putin, karantinaya girmesi gerekebileceğine dair açıklama yapmıştı. Putin bugün de 2015 yılından sonra ilk kez Beşar Esad'ı Moskova'da ağırladı. Putin'in bu görüşmeden sonra karantinaya girmesi dikkat çekti.
'Yakında karantinaya girmem gerekebilir' demişti
Putin, "Maalesef şu anda birtakım sorunlar var. Doktorlar inceliyorlar, benim çevremde bile Kovid-19'la ilgili sorunlar var. Gerçekte ne olup bittiğini öğrenmemiz gerekiyor. Yakında benim de karantinaya girmem gerekebilir. Etrafımda birçok insan hasta" demişti.
ESAD İLE 6 YIL SONRA BEKLENMEDİK GÖRÜŞME
Rusya Devlet Başkanı Putin, 2015'ten beri ilk kez Suriye lideri Esad'ı bu sabah önceden planlanmamış bir şekilde Moskova'da ağırladı. Putin, Esad ile görüşmesinde Türkiye ve ABD'yi eleştiren açıklamalarda bulundu.
Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in Esad'ı son seçimleri kazanması nedeniyle tebrik ettiği belirtildi. Açıklamada, Rusya liderinin Birleşmiş Milletler (BM) kararı olmaksızın Suriye'de bulunan yabancı güçleri uluslararası hukuk temelinde eleştirdiği vurgulandı.
Putin: Asıl sorun yabancı güçler
Buna göre Putin, Suriye'deki yabancı güçlerin yasadışı varlığının ülkede uzlaşma konusunda ilerleme katedilmesini engellediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bana asıl sorun şu ki, ülkenin belirli bölgelerinde bir Birleşmiş Milletler kararı ve sizin onayınız olmaksızın yabancı güçlerin bulunması. Bu durum uluslararası hukukla çelişiyor ve size, eğer ülkenin tamamı meşru hükümet tarafından kontrol edilseydi mümkün olabilecek hızda bir restorasyon yolunda ilerlemek açısından, ülkeyi konsolide edecek azami çabayı gösterme fırsatını sağlamıyor."