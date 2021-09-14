Milli Takım'ın hocası belli oldu! Beşiktaş'ın eski yıldızı Stefan Kuntz A Millilere patron oldu

Şenol Güneş'ten boşalan Türkiye Milli Takım teknik direktörlüğüne Stefan Kuntz'un getirildi. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Kuntz, Alman Ümit Milli Takımı'nı çalıştırıyordu...

Abone ol

Hollanda'ya karşı alınan 6-1'lik mağlubiyetin ardından Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Güneş'in yerine Türkiye A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Almanya Ümit Milli Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz oldu. Futbolculuğu döneminde forvet olarak görev yapan Stefan Kuntz, 1995-96 sezonunda Beşiktaş formasını giydi.

İstanbul'a geldi, resmi sözleşmeye imza atacak

Bugün İstanbul'a gelen 58 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Hamit Altıntop ile son bir görüştü. Her konuda anlaşma sağlanırken, bugün yapılacak olan TFF Yönetim Kurulu toplantısında da onaylanması halinde resmi sözleşmeye imza atacak.

Yardımcılarından biri Türk olacak

Öte yandan, tecrübeli çalıştırıcının yardımcılarından birinin de Türk olacağı öğrenildi. 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye, 2022 Katar Dünya Kupası yolunda en kritik karşılaşmalarını oynayacak.

Güneş sonrası ilk olarak Okan Buruk ile anlaşan futbol federasyonu, Hamit Altıntop’un göreve gelmesinin ardından farklı arayışlara başlamıştı.

Kuntz'un Beşiktaş günleri

1995'te Alman teknik adam Christoph Daum tarafından Türkiye Ligi şampiyonu Beşiktaş'ye transfer oldu. Böylece kariyerinde ilk ve son kez Almanya dışına çıkmış oldu. Türkiye'de 32 lig, 2 kupa maçına çıktı. Sezon başında Şampiyonlar Ligi elemelerinde Rosenborg ile Beşiktaş, ilk maçını 3-0 kaybetmişti. Rövanş maçında 8. dakikada Kuntz, takımını 1-0 öne geçirse de daha sonra Rosenborg skoru 1-1 yaptı. Kuntz, 85. dakikada attığı penaltı ile Beşiktaş'ı oyunda tutsa da, Beşiktaş maçı 3-1 kazanmasına rağmen elendi. Beşiktaş, başarılı bir sezon geçiremese de Kuntz, biri penaltıdan 9 gol kaydetti.

Almanya U 21'i şampiyon yaptı

Stefan Kuntz Ağustos 2016'da uzun bir süre boyunca Almanya 21 yaş altı millî futbol takımıni yöneten Horst Hrubesch'in yerine millî takımın başına getirildi. O zaman kadar bütün maçlarını kazanmış olan Almanya U-21 ile son üç maçı da kazanıp 2017 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Finale çıkan Almanya, finalde İspanya'yı 1-0 yendi. Böylece Kuntz, Almanya U-21'e tarihindeki ikinci Almanya şampiyonluğunu yaşattı.