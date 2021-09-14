Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 27 kat artan emekli maaşları var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde işçilerle buluşmasında yaptığı konuşmada, asgari ücretin 16 kata yakın arttığını belirterek, "Fevkalade yükselişi emekli maaşlarında görmek mümkündür. 27 kat artan emekli maaşları vardır." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde işçilerle buluşma programında konuştu.

Erdoğan "Sanayi üretimi, istihdam ve büyümede hızlı yükselişle salgın öncesi dönemin üzerine çıktık. Hizmetler sektöründe süratli toparlanma yaşanıyor. Makro ekonomide dengeler yerine oturmaya başladı" dedi.

Asgari ücret 16 kata yakın arttı

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Türkiye'nin son 19 yılda istihdam sayısını 9.5 milyon artırdı. Milli gelirimiz Türk lirası olarak 11 kat yükselirken, asgari ücret 16 kata yakın arttı.

Fevkalade yükselişi emekli maaşlarında görmek mümkündür. 27 kat artan emekli maaşları vardır.

Bugüne kadar yaptığımız tüm toplu sözleşme görüşmelerinde refahı genişletecek formüller üzerinde durduk.

Memur maaşlarında yüzde 31 artış

Memurlarımızın en düşük ücretlerinde yüzde 31'i geçen oranlarda artış yapıldı.

Tüm işçilerin ücretlerinde ortalama yüzde 25 artış

Geçtiğimiz ay imzalanan kamu işçileri toplu sözleşmesinde 70 bin kamu işçisinin sözleşmesinde çok iyi iyileştirmeler yaptık. İşçilerimize seyyanen 500 lira zam yaptık. Böylece 4000 liraya kadar olan işçilerimizin ücretlerinde yüzde 34, tüm işçilerin ücretlerinde ortalama yüzde 25 artış gerçekleşti.

2023 hedeflerimize her alanda olduğu gibi çalışanların gelir seviyesini en üst seviyeye çıkarmayı planladık. Darbe girişimleri, ekonomik saldırılar, salgın ve afetler nedeniyle biraz gecikme yaşamış olsak da bu hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız.

Salgın öncesi dönemin üzerine çıktık

Sanayi üretimi, istihdam ve büyümede hızlı yükselişle salgın öncesi dönemin üzerine çıktık. Hizmetler sektöründe süratli toparlanma yaşanıyor. Makro ekonomide dengeler yerine oturmaya başladı.

"Büyük Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür"

Ülkemizi en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz derken bunu şu veya bu kesim için değil, işçiden memura, esnaftan emekliye her kesim için söylüyoruz. Türkiye büyüdükçe her kesimden vatandaşımızın refah seviyesi artacaktır. Büyük Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür.