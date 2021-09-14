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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Şili'de 160 milyon yıl önceye ait 'uçan ejderha' fosili bulundu

Şili'de 160 milyon yıl önceye ait 'uçan ejderha' fosili bulundu

Bilim insanları, kuzey yarım küre semalarında dolaştığı bilinen 'uçan ejderha'nın Şili'de de yaşadığına dair kanıtlar buldu.

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Şili Üniversitesi'nden bilim insanları, Atacama Çölü'nde 'uçan ejderha' olarak bilinen, nesli tükenmiş uçan sürüngenler olan pterosaura takımına ait kalıntılar buldu.
Uzun bir kuyruğu, kanatları ve keskin, dışa dönük dişleri olan sürüngen fosillerinin 160 milyon yıl önceye ait olduğu belirlendi.

Fosil, Jura Devri sürüngeninin bölgede yaşadığına dair bulunan ilk kanıt oldu.

Şili Üniversitesi, fosilin Rhamphorhynchinae alt ailesinin bir parçası olduğunu ve Güney Yarımküre'de ilk kez keşfedildiğini bildirdi.
Kalıntıların araştırılmasına öncülük eden Jhonatan Alarcon, bu gruptaki keşiflerin genellikle Avrupa'dan geldiğini ve Şili'de bulunan iskelet kalıntılarının 'bu gruptaki hayvanların dağılımının şimdiye kadar bilinenden daha geniş olduğunu' gösterdiğini söyledi.

Keşif, dünyanın güneydeki kara kütlelerinin çoğunun Gondwana adlı bir süper kıtada birbirine bağlı olduğuna inanılan bir zamanda kuzey ve güney yarımküreler arasındaki yakın bağlara ve olası göçe de işaret ediyor.
Alarcon, "Küba'da da bu grubun pterosaurları var, görünüşe göre kıyı hayvanlarıydı, bu yüzden büyük olasılıkla Kuzey ve Güney arasında göç ettiler ya da belki gelip kaldılar, bilmiyoruz" dedi.

2019'da ise Avustralya'da 96 milyon yıllık uçan bir sürüngen iskeleti keşfedilmişti. Aynı yıl, Kanada buzullarında gömülü bulunan uçan bir sürüngen kalıntısı, tarihteki en büyük uçan hayvanlar arasında yer alan yeni bir tür olarak tanımlanmıştı.

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