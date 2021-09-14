BIST 1.434
DOLAR 8,46
EURO 9,99
ALTIN 485,53
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Okul müdür yardımcısının öğrencilere söyledikleri ortalığı karıştırdı: Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım

Antalya Konyaaltı ilçesinde bulunan Hurma Ortaokulu’na bir hafta önce müdür yardımcısı olarak atanan Fatma Yıldız Coşkun’un öğrencilere yönelik ifadeleri, veliler arasında ve sosyal medyada büyük tepki çekti.

Abone ol

Öğrencilere seslenen Coşkun'un okul temizliği ile ilgili öğrencilere hakaret ettiği görüntülerin ardından Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Okul bahçesinde toplanan öğrencilere mikrofonla seslendiği sırada bir veli tarafından kayda alınan videoda, Coşkun’un öğrencileri okul temizliği konusunda azarladığı, hakaret ve tehdit dolu sözler sarf ettiği görüldü. Velileri ayağa kaldıran görüntülerden sonra Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

"Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım"

Paylaşıldıktan sonra kısa süre içinde gündem olan videoda Coşkun'un “Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım, ben konuşuyorum burada. Sen gönüllüsün galiba toplamaya, toplatayım mı sana? Dinlemediğine göre... Bakın tekrar söylüyorum. İlk ve son kez uyarıyorum. Okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. İnsana yakışır şekilde, öğrenciye yakışır şekilde davranın” dediği görülüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Mersin'de 3 yıl çalıştı 5 bin liraya bu arabayı yaptı
Foto Galeri Mersin'de 3 yıl çalıştı 5 bin liraya bu arabayı yaptı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Hamilelere koronavirüs uyarısı! Son dönemde ölümleri arttı!
Hamilelere koronavirüs uyarısı! Son dönemde ölümleri arttı!
Milli Takım'ın hocası belli oldu! Beşiktaş'ın eski yıldızı Stefan Kuntz A Millilere patron oldu
Milli Takım'ın hocası belli oldu! Beşiktaş'ın eski yıldızı Stefan Kuntz A Millilere patron oldu
Koronavirüsü üretmekle suçlanan Bill Gates'ten yeni salgın uyarısı geldi!
Koronavirüsü üretmekle suçlanan Bill Gates'ten yeni salgın uyarısı geldi!
Sivas'ta yaşandı! 2 çocuk annesi Özlem sırra kadem bastı
Sivas'ta yaşandı! 2 çocuk annesi Özlem sırra kadem bastı
Pastırma sıcakları 2020 ne zaman başlar hangi ayda başlayacak?
Pastırma sıcakları 2020 ne zaman başlar hangi ayda başlayacak?
Sudanlı Bakan Abdunnebi: Türkiye'nin her talebini karşılamaya hazırız
Sudanlı Bakan Abdunnebi: Türkiye'nin her talebini karşılamaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 27 kat artan emekli maaşları var
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 27 kat artan emekli maaşları var
İsrail'in gözaltına aldığı Filistinli babanın kanser çocuğuyla vedalaştığı an!
İsrail'in gözaltına aldığı Filistinli babanın kanser çocuğuyla vedalaştığı an!
Çağla Şikel Emre Altuğ boşanma nedeni Kerem Tunçeri miydi ifşa oldu
Çağla Şikel Emre Altuğ boşanma nedeni Kerem Tunçeri miydi ifşa oldu