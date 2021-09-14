Okul müdür yardımcısının öğrencilere söyledikleri ortalığı karıştırdı: Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım

Antalya Konyaaltı ilçesinde bulunan Hurma Ortaokulu’na bir hafta önce müdür yardımcısı olarak atanan Fatma Yıldız Coşkun’un öğrencilere yönelik ifadeleri, veliler arasında ve sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Öğrencilere seslenen Coşkun'un okul temizliği ile ilgili öğrencilere hakaret ettiği görüntülerin ardından Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Okul bahçesinde toplanan öğrencilere mikrofonla seslendiği sırada bir veli tarafından kayda alınan videoda, Coşkun’un öğrencileri okul temizliği konusunda azarladığı, hakaret ve tehdit dolu sözler sarf ettiği görüldü. Velileri ayağa kaldıran görüntülerden sonra Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

"Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım"

Paylaşıldıktan sonra kısa süre içinde gündem olan videoda Coşkun'un “Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım, ben konuşuyorum burada. Sen gönüllüsün galiba toplamaya, toplatayım mı sana? Dinlemediğine göre... Bakın tekrar söylüyorum. İlk ve son kez uyarıyorum. Okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. İnsana yakışır şekilde, öğrenciye yakışır şekilde davranın” dediği görülüyor.