Hamilelere koronavirüs uyarısı! Son dönemde ölümleri arttı!

Dr. Ayşin Kılınç Toker hamilelerdeki koronavirüs aşılamasındaki çekincelere değinerek aşının önemine vurgu yaptı.

KAYSERİ Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, koronavirüs salgınıyla mücadelede aşının önemine değinerek, “Çocuk yaş grubunda ve gebe grubunda etkilenen, hastaneye yatışlar gerektiren hastalarımız mevcut. Bu da vaka sayısının artmasına neden oldu. Aşı çekincesi ve özellikle bebekte olabilecek yan etkiden çekindiği için yoğun bakımda takip ettiğimiz gebelerimiz bulunuyor. Hastalarımızın çok büyük bölümünü hiç aşı olmamış kişiler oluşturuyor” dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, son dönemde yaygın olan delta varyantına değinerek, "Vaka sayılarımız belirgin bir şekilde arttı. Yatan hasta sayısı ve yoğun bakımdaki hasta sayıları son dönemde artmış durumdadır. Virüste gelişen varyasyon nedeniyle maalesef delta varyantı şu an çok daha bulaştırıcı, çok daha ağır tablolarla seyrediyor. Bu da vaka sayılarının belirgin bir şekilde artmasına neden oldu. İlk Vuhan'da çıkan alfa olarak sonradan nitelendirilen varyanta göre yaklaşık 2-3 kat daha bulaştırıcıdır. Delta varyantında daha uzun süre pozitiflik saptıyoruz. Önceki varyantlarda 10 gün içinde negatif bir sonuç alırken, delta varyantında 20 güne kadar pozitif kalabiliyor. Delta mutasyonu genç yaş grubunda etki etmeye başladı. Özellikle çocuk yaş grubunda ve gebe grubunda etkilenen hastaneye yatışlar gerektiren hastalarımız var. Gebelerin aşı çekincesi ve özellikle bebekte olabilecek yan etkiden çekindiği için yoğun bakımda takip ettiğimiz gebelerimiz bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Hastanede yatanların yüzde 80'i aşısız

Hastanede yatan aşısız hastalara değinen Dr. Toker, "Hastalarımızın çok büyük bölümünü hiç aşı olmamış kişiler oluşturuyor. Beraberinde dozlarını tamamlamamış kişiler, bir doz ya da 2 doz aşılı ama üçüncü doz aşısının zamanı gelmesine rağmen aşı yaptırmamış kişiler var. Aşısız grup için yaklaşık yüzde 80 olduğunu söyleyebiliriz. Kalan yüzde 20'lik dilimde de genellikle ilk iki doz aşısını Sinovac aşısı ile olmuş, üçüncü dozunun zamanı gelmiş ama bir şekilde ertelemiş kişiler diyebiliriz" dedi.

Turkovac aşısında yan etki görülmedi

Erciyes Üniversitesi'nde üretilen Turkovac aşısının Kayseri Şehir Hastanesi'nde başarı ile uygulanmaya devam ettiğini söyleyen Toker, "Turkovac aşısı Kayseri'nin aşısı olarak lanse edilen bir aşı. Şu an için aşı gönüllülerimiz gün ve gün artıyor. 60 gönüllü kişiye bu aşının ilk dozunu uyguladık. Hiç kimsede yan etki görülmedi. Türkiye genelinde hedefimiz 40 bin kişiye ulaşmak. Bu aşının bir şekilde güvenliğini ve etkinliğini kanıtladıktan sonra seri üretimle tüm vatandaşlara uygulanması için hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Akciğer tutulumu yaygın

Farklı mutasyonların da çıkmaya başladığını kaydeden Toker şöyle konuştu:

"Mu ve Kolombiya varyasyonları yeni tanımlandı. Şu an için Kayseri ilinde böyle bir varyant çeşidine rastlanmadı. Genellikle delta varyantı ile hastalarımızı takip ediyoruz. Türkiye'ye özgü bir mutasyon henüz saptanmadı. Her an her şey olabilir. Virüsün kişinin genetik yapısına, altta yatan hastalığına ya da ırk özelliklerine göre hastalığın şiddeti değişebiliyor. Özellikle Kayseri ve İç Anadolu Bölgesi'nde Türkiye geneline göre daha fazla akciğer tutulumu daha yaygın görülüyor."