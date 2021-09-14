Suriyeliler ülkelerine geri dönebilir mi? Birleşmiş Milletler son sözü söyledi!

Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönebilecekleri tartışmalarına Birleşmiş Milletler Komisyonu son noktayı koydu.

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BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, mültecilerin "güvenli" ve "onurlu" dönüşü için Suriye'de uygun bir ortam olmadığını bildirdi.

Uluslararası Af Örgütü geçtiğimiz günlerde dönenlere ilişkin raporunu sunmuştu

Uluslararası Af Örgütü, Suriye'ye geri dönen mültecilerin, Beşşar Esed rejiminin güvenlik güçlerince işkence ve tecavüze maruz kaldığını ve zorla kaybedildiğini ortaya koydu.

İngiltere merkezli örgüt, yayımladığı "Eceline gidiyorsun" başlıklı yeni raporunda, Esed rejiminin güvenlik güçlerinin, güvenlik arayışıyla yurt dışına çıktıktan sonra ülkeye geri dönen Suriyelileri alıkoyduğunu, zorla kaybettiğini ve cinsel şiddet de dahil işkence uyguladığını açıkladı.

Örgütün raporunda, Suriye'de Esed rejimi tarafından, 2017 ortası ile 2021 baharı arasında Lübnan, Rukban (Suriye ve Ürdün sınırında bulunuyor), Fransa, Almanya, Türkiye, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Suriye'ye geri dönen mültecilere karşı işlenen ciddi insan hakları ihlalleri belgelendi.

Rapor, ülkeye geri dönenler ile yakınları ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 41 Suriyelinin yanı sıra avukatlar, insani yardım görevlileri ve Suriye uzmanlarıyla yapılan görüşmelere dayanıyor.