Özbekistan’da 30 bin Özbekçe mealli Kur’an-ı Kerim dağıtıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde yürütülen “Hediyem Kur’an Olsun” Projesi kapsamında Özbekistan’da 30 bin Özbekçe mealli Kur’an-ı Kerim öğrencilere ve ihtiyaç sahibi ailelere hediye edildi.

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Türkiye’de bastırılarak Özbekistan’a ulaştırılan Kur’an-ı Kerimler, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Türkler Daire Başkanı Suat Okuyan’ın katılımıyla medrese eğitimi gören öğrenciler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerdeki vatandaşlara dağıtıldı.

Dini Yayınlar Genel Müdürü Kurt, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının toplumların dini hayatını destekleme yönünde de projeler geliştirerek uygulamaya koyduğunu söyledi.

2015 yılından beri yürütülen Hediyem Kur’an Olsun Projesinin de bunlardan birisi olduğuna dikkati çeken Kurt, şunları kaydetti:

“Vakfımız aracılığıyla bastırdığımız Kur’an-ı Kerimleri ülkemiz başta olmak üzere dünyanın neresinde ihtiyaç varsa oraya götürüp belki de hayatları boyunca Kur’an-ı Kerim’i bir Mushaf olarak görememiş binlerce kişiye hediye ediyoruz. Yerel dillerde dahi Kur’an-ı Kerim bastırıp halka ulaştırıyoruz. İnsanların okudukları Kur’an-ı anlayıp yaşantılarına taşıyabilmeleri açısından bunu çok önemsiyoruz. Bu zamana kadar toplamda 28 dil ve lehçede Kur’an-ı Kerim bastırıp yüz binlerce kişiye hediye ettik. Bu sayıyı artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız daha fazla dilde Kur’an-ı Kerim meali basarak daha fazla kişiye ulaşabilmek.”

Taşkent Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Gemici’nin bilgilendirmesi üzerine Özbekistan’dan da Kur’an-ı Kerim’e ihtiyaç olduğunun belirlendiğini belirten Kurt, “Gerekli çalışmaları yaparak milletimizin emaneti Özbekçe bastırdığımız 30 bin Kur’an-ı Kerim’i Taşkent İmam Buhari Yüksek İslam Enstitüsü, Semerkant İmam Buhari Hadis Bilimleri Okulu, Buhara Mir Arap medresesi ve Buhara Ali Medrese öğrencileri ve Özbekistan Müslümanlar idaresi Baş Müftüsü merhum Osmanhan Alimov’un doğduğu Arlat köyündeki vatandaşlar başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerdeki vatandaşlara hediye ettik” şeklinde konuştu.

Kurt, vatandaşların KURAN yazıp 4333’e SMS göndererek 25 TL tutarında bir Kur’an-ı Kerim’i ihtiyaç sahiplerine bağışlayabileceğini ifade ederek, “Ne kadar çok bağış alırsak o kadar çok kişiye ulaşabiliriz” ifadelerine yer verdi.