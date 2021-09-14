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İngiltere'de üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak

İngiltere'de üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak

 İNGİLTERE'de hükümet, 50 yaş ve üstü kişilere, bakımevi sakinleri ile sağlık ve sosyal bakım çalışanlarına üçüncü doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanacağını duyurdu.

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Ortak Aşılama ve Bağışıklık Komitesi (JCVI), denemelere dayalı olarak üçüncü dozlarda mRNA aşılarının tercih edileceğini ancak alternatif olarak yarım doz Moderna aşısının da kullanılabileceğini duyurdu.

Alerji nedeniyle mRNA aşısı olamayanların ise AstraZeneca aşısı yaptırabileceği açıklayan komite, üçüncü dozların ikinci dozdan 6 ay sonra yapılacağını bildirdi.

Komite, üçüncü dozun bu aşamada sadece 50 yaş ve üstü kişilere, bakımevi sakinleri ile sağlık ve sosyal bakım çalışanlarına yapılacağını kaydetti.

JCVI Başkanı Profesör Wei Shen Lim, konuyla ilgili basın toplantısında yaptığı açıklamada, 6 ay geçmeden yapılacak üçüncü dozların kişinin halihazırda hala yüksek düzeyde korumaya sahip olduğu için hedeflenen etkiyi oluşturmayacağını söyledi.

Her 6 ayda bir yeni bir doza ihtiyaç duyulmayabileceğini ancak bunu söylemek için hala çok erken olduğunu kaydeden Lim, gençlerin hatırlatıcı doza ihtiyaç duymayabileceğini, ancak komitenin bu konuda daha sonraki bir tarihte tavsiyede bulunabileceğini de sözlerine ekledi.

İngiltere Kamu Sağlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Profesör Jonathan Van-Tam ise, aşıların "inanılmaz derecede başarılı" olmasına ve şimdiye kadar tahmini 24 milyon Kovid-19 vakasını ve 112 bin ölümü önlemesine rağmen, önlerinde "inişli çıkışlı" bir kış olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Salgının geride kalmadığını, hala aktif aşamasında olduklarını kaydeden Van-Tam, kış aylarında grip gibi solunum yolu virüslerinin geri dönme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

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