Fatih Altaylı: Umarım Erdoğan kararı imzalamaz ve 'Komik olmayın arkadaşlar' diyerek geri yollar

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Ulaştırma Bakanlığı'nın İstanbul’da inşaatını sürdürdüğü iki metroyu kendisinin işletme kararını eleştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

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Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, bugün kaleme aldığı yazısında İBB ve Ulaştırma Bakanlığı arasında yaşanan metro krizini değerlendirdi.

Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul’da inşaatını sürdürdüğü iki metro tamamlanınca bunları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devretmeyip, kuracağı yeni bir şirketle kendisinin işleteceği haberi yankı uyandırdı.

İstanbul'daki bu ilginç gelişme Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın gündemindeydi.

Karar Erdoğan'ın önünde

Bakanlığın ilk kez metro işletecek olmasına değinen Altaylı, yazısında "Bakanlığın bu müthiş fikri şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önündeymiş ve imzasını bekliyormuş. Umarım kendisi de bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Erdoğan böyle bir saçma kararı imzalamaz ve “Komik olmayın arkadaşlar” diyerek geri yollar." ifadelerine yer verdi.

Federal yönetimin yolu mu açılacak?

Erdoğan'ın imzalaması halinde yeni bir dönemin başlayacağını iddia eden Altaylı, yazısını şu sözlerle tamamladı:

"Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında böylesine bir ayrımcılığın yol açacağı tek bir siyasal gelişme vardır. O da federal yönetimdir. Bunun da Türkiye için ne anlama geleceği açıktır. Bu nedenle Ulaştırma Bakanlığı bilerek veya bilmeyerek Türkiye’de “bölücü” bir hamle yapmaktadır. Umarım “bilmeyerek”tir."

Tartışma metro amblemi ile başladı Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yapığı duyuruya, "İstanbul'da metronun yeni simgesi" notunu düşerek, kullanılacak olan logoyu paylaştı.

Karaismailoğlu: Bu metroları kimin yaptığının bilinmesi lazım, emek hırsızlığı yapılmaması lazım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu metronun değişen logosuna ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu açıklamasında, metrolardaki ''U'' ve ''M'' harfleri nedeniyle herhangi bir karışıklığın olmayacağını söyledi. Karaismailoğlu, ''Bu metroları kimin yaptığının bilinmesi lazım, emek hırsızlığı yapılmaması lazım.'' dedi.