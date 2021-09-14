BIST 1.442
DOLAR 8,44
EURO 10,00
ALTIN 487,44
HABER /  EKONOMİ

Gaziantep'te kırmızı altından günde 100 TL kazanıyorlar: Bu işten 7 bin kişi ekmek yiyor

Gaziantep'te kırmızı altından günde 100 TL kazanıyorlar: Bu işten 7 bin kişi ekmek yiyor

GAZİANTEP'te ’kırmızı altın’ olarak adlandırılan kırmızıbiberin tarladan toplanıp, çöplerinden temizlenip kurutularak işlenmesinin ardından toz biber haline getirilmesiyle 7 bin kişi ekonomik kazanç elde ediyor.

Abone ol

Türkiye’nin kırmızıbiber ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı İslahiye’de yaklaşık 20 bin dönüm alanda üretimi yapılan üründe bu yıl 35 bin ton rekolte bekleniyor. Bölgede kırmızıbiber hasadıyla birlikte aflatoksinle mücadelede biberin temizlenmesi ile yeni bir iş kolu oluştu. Kırmızıbiberin tarladan toplanıp, çöplerinden temizlenip kurutularak işlenmesinin ardından toz biber haline getirilmesiyle 7 bin kişi ekonomik kazanç elde ettiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, ”Hasadın ardından ilçe merkezlerinde ve yakın mahallelerde oluşturulan çöp çekme alanlarına giden biber temizleniyor. Çalışanlar ortalama 80 ile 100 lira kazanabiliyor. Böylece çoğunluğunu kadınlardan oluşan işçiler acı biber ile ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar” dedi. 

ÖNCEKİ HABERLER
İlk okul tatili ne zaman 2021 MEB ara tatil tarihleri
İlk okul tatili ne zaman 2021 MEB ara tatil tarihleri
Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu! 8 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu! 8 şüpheli gözaltına alındı
Ramazan Bayramı 2022 ne zaman başlıyor Diyanet takvimi
Ramazan Bayramı 2022 ne zaman başlıyor Diyanet takvimi
Suriyeliler ülkelerine geri dönebilir mi? Birleşmiş Milletler son sözü söyledi!
Suriyeliler ülkelerine geri dönebilir mi? Birleşmiş Milletler son sözü söyledi!
İngiltere'de üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak
İngiltere'de üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Özbekistan’da 30 bin Özbekçe mealli Kur’an-ı Kerim dağıtıldı
Özbekistan’da 30 bin Özbekçe mealli Kur’an-ı Kerim dağıtıldı
Koronavirüs yüzünden erken doğum yaptı! Kızını 21 gün sonra görebildi
Koronavirüs yüzünden erken doğum yaptı! Kızını 21 gün sonra görebildi
Nagehan Alçı, Afganistan'da! Eşi ROK başörtüsü taktığı fotoğrafını paylaştı
Nagehan Alçı, Afganistan'da! Eşi ROK başörtüsü taktığı fotoğrafını paylaştı
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan aşı çağrısı: Elimizde başka bir silah yok
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan aşı çağrısı: Elimizde başka bir silah yok