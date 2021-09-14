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PKK’nın kaçırdığı kızını geri isteyen baba İzmir'den Ankara'ya yürüyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
PKK’nın kaçırdığı kızını geri isteyen baba İzmir'den Ankara'ya yürüyor

PKK terör örgütünün dağa kaçırdığı kızını geri almak için HDP İzmir il binası önünde 742 gün evlat nöbeti tuttuktan sonra İzmir’den Ankara’ya yürüyüşe geçen baba Mehmet Laçin, Afyonkarahisar’da mola verdi.

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İzmir’de terör örgütü PKK’nın dağa kaçırdığı kızı G.L. için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan baba Mehmet Laçin, 742 gün HDP il binaları önünde nöbet tutmasının ardından dün öğle saatlerinde İzmir’den Ankara’ya “Ümit Yürüyüşü” olarak adlandırdığı yürüyüşe geçti. Öğle saatlerinde Afyonkarahisar’a ulaşan Laçin, kent girişinde emniyet mensupları ve gazeteciler tarafından karşılandı. Zorlu yürüyüşü ve yürüyüşünün amacı ile ilgili gazetecileri açıklamalarda bulunan Laçin, evlat nöbeti tutan ailelere seslendi. Evlat nöbeti tutan annelerden mücadeleye devam etmelerini isteyen Laçin, "Mücadeleye devam, mücadeleye devam ettiğimiz sürece devletin gücü ile Allah'ın izniyle evlatlarımıza kavuşacağız” dedi.

“HDP Genel Merkezi önünden kalkmayacağım”

Yürüyüşünün iki gün içerisinde tamamlanmasını planladığını kaydeden Laçin, sonuç alacağına inandığını ifade ederek açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Vatan, bayrak, evlat diye ya Allah dedim yürüyüşü başlattım. Yürüyüşün adı da mücadele ve ümit yürüyüşüdür. İnşallah bir sonuç alacağım. Yürüyüşüm adı da ‘Mücadele ve Ümit’ yürüyüşüdür. Evladıma kavuşuncaya kadar ben HDP Genel Merkezi önünden kalkmayacağım. Benim düşüncem bu ama durum nasıl gelişir onu zaman gösterir."
Laçin açıklamasının ardından yürüyüşüne devam ederek, Ankara’ya doğru tekrar yola çıktı.

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