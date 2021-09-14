BIST 1.442
DOLAR 8,44
EURO 10,00
ALTIN 487,44
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Karabük'te 5 gündür karantinadaki hakimden acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karabük'te 5 gündür karantinadaki hakimden acı haber geldi

KARABÜK'te koronavirüs nedeniyle 5 gündür evinde karantinada olan hakim Ekrem Er (47) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Abone ol

Koronavirüs nedeniyle 5 gündür evinde karantina altında olan hakim Ekrem Er, gece aniden fenalaştı. Er, haber verilmesi üzerine sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Er, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türk bayrağına sarılı Er'in cenazesi, görev yaptığı Karabük Adliyesi'nin önüne getirildi.

Burada düzenlenen törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran ve adliye personeli katıldı. Cenazesi törenin ardından Er'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bolu'nun Göynük ilçesine götürüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İzmir'de iğrenç olay! Fenomen isim neye uğradığını şaşırdı: Gizli olmayan hesaplar...
Foto Galeri İzmir'de iğrenç olay! Fenomen isim neye uğradığını şaşırdı: Gizli olmayan hesaplar... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Varyantları engelliyor! Prof. Dr. Erdem Yeşilada formülü açıkladı: Nar kabuğu ekstresi, zerdeçal ve zencefil
Varyantları engelliyor! Prof. Dr. Erdem Yeşilada formülü açıkladı: Nar kabuğu ekstresi, zerdeçal ve zencefil
Milli Eğitim Şurası 7 yıl sonra toplanıyor! Mahmut Özer başkanlık edecek
Milli Eğitim Şurası 7 yıl sonra toplanıyor! Mahmut Özer başkanlık edecek
Fatih Altaylı: Umarım Erdoğan kararı imzalamaz ve 'Komik olmayın arkadaşlar' diyerek geri yollar
Fatih Altaylı: Umarım Erdoğan kararı imzalamaz ve 'Komik olmayın arkadaşlar' diyerek geri yollar
CHP'li Özgür Özel, Ali Erbaş'ı hedef aldı: Yeri siyaset değil Allah kelamı
CHP'li Özgür Özel, Ali Erbaş'ı hedef aldı: Yeri siyaset değil Allah kelamı
Isparta'da komşularına kızıp öyle bir pankart astı ki gören şaştı kaldı
Isparta'da komşularına kızıp öyle bir pankart astı ki gören şaştı kaldı
Bebeği sezaryenle alındı! Covid-19'dan ölen Havva son yolculuğuna uğurlandı
Bebeği sezaryenle alındı! Covid-19'dan ölen Havva son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul merkezli 2 ilde gayrimenkul dolandırıcılığı operasyonu
İstanbul merkezli 2 ilde gayrimenkul dolandırıcılığı operasyonu
Katar'dan Kabil Havalimanı için Türkiye açıklaması! Görüşmeler ne durumda?
Katar'dan Kabil Havalimanı için Türkiye açıklaması! Görüşmeler ne durumda?
Gaziantep'te kırmızı altından günde 100 TL kazanıyorlar: Bu işten 7 bin kişi ekmek yiyor
Gaziantep'te kırmızı altından günde 100 TL kazanıyorlar: Bu işten 7 bin kişi ekmek yiyor
İlk okul tatili ne zaman 2021 MEB ara tatil tarihleri
İlk okul tatili ne zaman 2021 MEB ara tatil tarihleri