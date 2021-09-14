İzmir'de iğrenç olay! Fenomen isim neye uğradığını şaşırdı: Gizli olmayan hesaplar...
İZMİR'de 20 yaşındaki dansçı ve sosyal medya fenomeni Eda Yön sosyal medya hesabına gelen fotoğrafı görünce şok oldu.
İzmir'de yaşayan bir sosyal medya platformunda 2,4 milyon takipçisi olan dansçı Eda Yön'e, 10 Haziran tarihinde iddiaya göre O.C, internet üzerinden cinsel organının fotoğrafını gönderip, altına da mesaj yazdı.
Mesajı gören Yön, avukatı Alperen Çetinkaya aracılığıyla savcılığa gidip, şikayette bulundu.
28 Haziran 2021 tarihinde savcılık, 'Şikayetçinin, Instagram hesabını gizliye alması durumunda bu kişilerden bu tarz mesajların gelmeyeceği gözetilerek' kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi.
İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan itirazın da aynı gerekçeyle reddedilmesi üzerine Avukat Çetinkaya, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.