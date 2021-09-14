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İzmir'de iğrenç olay! Fenomen isim neye uğradığını şaşırdı: Gizli olmayan hesaplar...

Demirören Haber Ajansı
İzmir'de iğrenç olay! Fenomen isim neye uğradığını şaşırdı: Gizli olmayan hesaplar...

İZMİR'de 20 yaşındaki dansçı ve sosyal medya fenomeni Eda Yön sosyal medya hesabına gelen fotoğrafı görünce şok oldu.

İzmir'de iğrenç olay! Fenomen isim neye uğradığını şaşırdı: Gizli olmayan hesaplar...

İzmir'de yaşayan bir sosyal medya platformunda 2,4 milyon takipçisi olan dansçı Eda Yön'e, 10 Haziran tarihinde iddiaya göre O.C, internet üzerinden cinsel organının fotoğrafını gönderip, altına da mesaj yazdı. 

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İzmir'de iğrenç olay! Fenomen isim neye uğradığını şaşırdı: Gizli olmayan hesaplar...

Mesajı gören Yön, avukatı Alperen Çetinkaya aracılığıyla savcılığa gidip, şikayette bulundu. 

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İzmir'de iğrenç olay! Fenomen isim neye uğradığını şaşırdı: Gizli olmayan hesaplar...

28 Haziran 2021 tarihinde savcılık, 'Şikayetçinin, Instagram hesabını gizliye alması durumunda bu kişilerden bu tarz mesajların gelmeyeceği gözetilerek' kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. 

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İzmir'de iğrenç olay! Fenomen isim neye uğradığını şaşırdı: Gizli olmayan hesaplar...

İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan itirazın da aynı gerekçeyle reddedilmesi üzerine Avukat Çetinkaya, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.

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