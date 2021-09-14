Varyantları engelliyor! Prof. Dr. Erdem Yeşilada formülü açıkladı: Nar kabuğu ekstresi, zerdeçal ve zencefil

Nar kabuğu özütü, zencefil ve zerdeçal içeren formülün son olarak koronavirüsün varyantları üzerinde etkinliği araştırıldı. Prof. Dr. Erdem Yeşilada, geçtiğimiz ay tamamlanan çalışma hakkında, “İngiliz varyantı üzerinde araştırma yapıldı ve ürünün virüsün hücre içerisine girmesini engellediği görüldü” dedi.

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Türkiye'de laboratuvar ortamında araştırması yapılan 'nar kabuğu ekstresi, zerdeçal ve zencefil içeren formüle edilmiş ağızda eriyen ürün' en son Hindistan'da hastalar üzerinde destek tedavi olarak denenmişti. Bu destek tedavinin koronavirüsün varyantları üzerinde etkinliği de araştırıldı. Geçtiğimiz ağustos ayında başlayan bilimsel çalışma geçen ay tamamlandı. Araştırmanın sonuçları düzenlenen bir basın toplantısıyla duyuruldu.

“İngiliz varyantı üzerinde araştırma yapıldı, aynı etki görüldü”

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, “İlk araştırmada bildiğimiz koronavirüs üzerindeki etkinlik araştırılmıştı. Burada etkili olduğu 120 saatlik ölçüm süresi içerisinde belirli bir seyreltileme durumunda koronavirüsün gelişmesini 42 saat engellediği görüldü. Ancak virüs mutasyonlara uğramaya devam ediyor ve bu defa İngiliz varyantı üzerinde araştırma yapıldı ve orada aynı etki görüldü. Ağızda kullanıldığında virüsün hücre içerisine girmesini engelleyebilecek. Çünkü virüsün giriş kapısı ağzımız ve burnumuz. O nedenle de maske kullanımına önem veriyoruz. Virüs hücre içerisine girdiğinde kendisini dağıtıyor ve yeni yeni virüsler meydana geliyor. Bunun önlenmesini sağlamamız lazım. Bu nedenle de ağız ve burun için bir bariyer gerekiyor. Maskenin yanı sıra en etkili ajanların bitkisel ürünler olduğu gösterildi” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu maddeler son 20-30 yılın en önemli bitkisel içerikleri”

Aşının önemine de dikkat çeken Prof. Dr. Erdem Yeşilada, “Aşının etki şekli farklı, aşı antikor geliştiriyor ve tüm bedenin korunmasını sağlıyor. Tam bir koruma için her şeyi birlikte uygulamak lazım. Maske, mesafe, aşı bunların hepsine dikkat etmek gerekiyor. Bu bitkisel formülde zencefil, zerdeçal ve nar kabuğu ekstresi yer alıyor. Her 3 bileşen de fenolik maddeler taşıyor. Bunlar son 20-30 yılın en önemli bitkisel içerikleri arasında. Bu varyantlar üzerinde yaptığımız çalışmanın sonucu gibi herhangi bir mutasyona karşı güçsüzlüğü söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

“PCR negatiflik oranının yüzde 90'lara ulaştığı saptandı”

Araştırmanın laboratuvar ve klinik olmak üzere iki boyutu olduğunu anlatan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman, şunları söyledi:

“Ürünün içeriğinde nar kabuğu özütü, zerdeçal ve zencefil bulunuyor. Haziran ayında laboratuvar araştırmaları başladı. Araştırmalarda hücre kültürlerinde önce koronavirüs üzerinde ürünün etkisi araştırıldı. Çevredeki hücrelere herhangi bir toksik etki göstermeden burada virüs ölümünü gerçekleştirdiği gösterildi. Yakın zamanda sonuçlanan araştırmanın ikinci kısmında İngiltere varyantı üzerine aynı etkinin devam ettiği gösterildi. Asemptomatik dediğimiz belirtisiz PCR pozitif olgularında bu ürünün günde 3 kez kullanılmasıyla üçüncü gün sonunda PCR negatifliği oranının yüzde 90'lara ulaştığı saptanmıştı. İkinci klinik araştırma da Hindistan'da gerçekleştirildi. Burada semptomatik belirtisi olan hastalar üzerinde yapılan araştırma. Belirtisi olup evde takip edilenler ve hastanede yatanlar olarak iki şekilde gerçekleştirildi. Hastane kısmının sonuçları elimizde değil ancak evde takip edilen hastalarda günde 3 kez ürünün kullanılmasıyla 10'uncu gün sonunda PCR pozitiflik yüzde 67 oranında sağlanırken kontrol grubunda bu oran yüzde 38'lerde olmuştur.”

Çocuklar için ise 5 yaş üstüne öneriliyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Cenkçi ise okulların açıldığı şu günlerde bu tür formüllerin çocuklar üzerindeki etkileri açısından şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okulların açılmasıyla çocuklarda temas arttı. O yüzden öncelikle herkesin dikkat etmesi gereken maske, mesafe, hijyen kuralları. 12 yaş üstü herkesin aşı olması çok önemli. Bağışıklık sistemini desteklemek için kullanılacak standart formlarda ürünler var. Bunların mutlaka kullanılması gerekiyor. Çocuklarda koruyuculuğu sağlayabilmek için okullarda bunlara dikkat ederlerse, çok da endişelenecek bir şey olmadığını görecekler. 12 yaş üstü bütün çocuklarda aşıyı öneriyoruz. Bu tür ürünlerde özellikle çocuk formu olması bizi sevindiriyor. Genelde bitkisel ürünler yetişkinlere yönelik çıkartılıyor. Bugün konuştuğumuz üründe çocuk formunun olması ve bu formun standardize edilmiş, çocuğa uygun dozajlarının olması çok güzel ve güvenilir, 5 yaş üstü kullanabilir diyoruz. Sağlıklı beslenmeye özen gösterelim ve bağışıklığı destekleyici ürünlerden de bu dönemde yarar görürüz."