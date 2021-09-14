BIST 1.442
DOLAR 8,44
EURO 10,00
ALTIN 487,48
HABER /  EKONOMİ

Tezgahlarda bolluk yaşandı balık ucuzladı! İşte fiyatlar...

Tezgahlarda bolluk yaşandı balık ucuzladı! İşte fiyatlar...

TRABZON'da av sezonunun başlamasıyla tezgahlarda istavritin yanı sıra palamut bolluğu da yaşanmaya başladı.

Abone ol

1 Eylül’de başlayan av sezonu ile birlikte, Karadenizli balıkçılar ağları denize bırakmayı sürdürüyor. Trabzon'da bolca avlanan istavritin yanı sıra palamut da kendini göstermeye başladı. Palamudun tanesi 15 ile 25 TL arasında, istavrit 15 TL, hamsi 20 TL, mezgit ise 40 TL'den satılıyor. Denizlerde av sezonunun başlamasıyla yaşanan bolluk, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Balıkçı Gökmen Aydın, balık çeşitliliğinin bol olduğunu belirterek, “Yeni av sezonunda balık fiyatları ucuz. Balıklarda da bolluk var. Deniz soğuyunca balık daha da fazlalaşacak. Şu an palamut bollaştı. Hamsi ise yeni çoğalmaya başladı” dedi.


"Hamsi ise yeni çoğalmaya başladı"
Balıkçı Gökmen Aydın, balık çeşitliliğinin bol olduğunu belirterek, “Yeni av sezonunda balık fiyatları ucuz. Balıklarda da bolluk var. Deniz soğuyunca balık daha da fazlalaşacak. Şu an palamut bollaştı. Hamsi ise yeni çoğalmaya başladı” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Manavgat'ta orman yangını çıktı! Anında müdahale edildi
Manavgat'ta orman yangını çıktı! Anında müdahale edildi
PKK’nın kaçırdığı kızını geri isteyen baba İzmir'den Ankara'ya yürüyor
PKK’nın kaçırdığı kızını geri isteyen baba İzmir'den Ankara'ya yürüyor
Varyantları engelliyor! Prof. Dr. Erdem Yeşilada formülü açıkladı: Nar kabuğu ekstresi, zerdeçal ve zencefil
Varyantları engelliyor! Prof. Dr. Erdem Yeşilada formülü açıkladı: Nar kabuğu ekstresi, zerdeçal ve zencefil
Milli Eğitim Şurası 7 yıl sonra toplanıyor! Mahmut Özer başkanlık edecek
Milli Eğitim Şurası 7 yıl sonra toplanıyor! Mahmut Özer başkanlık edecek
Fatih Altaylı: Umarım Erdoğan kararı imzalamaz ve 'Komik olmayın arkadaşlar' diyerek geri yollar
Fatih Altaylı: Umarım Erdoğan kararı imzalamaz ve 'Komik olmayın arkadaşlar' diyerek geri yollar
CHP'li Özgür Özel, Ali Erbaş'ı hedef aldı: Yeri siyaset değil Allah kelamı
CHP'li Özgür Özel, Ali Erbaş'ı hedef aldı: Yeri siyaset değil Allah kelamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü: Türkiye bunu kaldıramaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü: Türkiye bunu kaldıramaz
Isparta'da komşularına kızıp öyle bir pankart astı ki gören şaştı kaldı
Isparta'da komşularına kızıp öyle bir pankart astı ki gören şaştı kaldı
Bebeği sezaryenle alındı! Covid-19'dan ölen Havva son yolculuğuna uğurlandı
Bebeği sezaryenle alındı! Covid-19'dan ölen Havva son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul merkezli 2 ilde gayrimenkul dolandırıcılığı operasyonu
İstanbul merkezli 2 ilde gayrimenkul dolandırıcılığı operasyonu