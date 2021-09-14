Manavgat'ta orman yangını çıktı! Anında müdahale edildi

ANTALYA'dan gelen haber yürekleri ağza getirdi. Geçtiğimiz aylarda günlerce süren yangınların ardından Manavgat'ta bugün bir orman yangını daha çıktı. Ekipler alevlere anında müdahale etti.Abone ol
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında bir dönüm alan zarar gördü.
Sorgun Mahallesi'ndeki Sorgun Çamlığı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 6 arazöz, 3 itfaiye aracı, belediyelere ait su tankerleri ve iş makineleriyle yangına müdahale edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaklaşık bir dönüm alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.