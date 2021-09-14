BIST 1.442
DOLAR 8,44
EURO 10,00
ALTIN 487,44
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bolu'da çay ocağında iğrenç olay! Gizlice videoya çekmiş: 4 defa...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bolu'da çay ocağında iğrenç olay! Gizlice videoya çekmiş: 4 defa...

BOLU’da yanında bulunan 5 kişiyle birlikte adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan kadın sanık, mağdur olanın kendisi olduğunu ve kendisinden şikayetçi olan şahsın defalarca cinsel istismarına uğradığını söyledi.

Abone ol

Olay, geçtiğimiz yıl haziran ayında merkeze bağlı Pirahmetler köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, çay ocağı işleten T.A. isimli şahıs, yanında çalışan G.G. isimli kadını tehdit ederek cinsel istismarda bulundu. T.A.’nın cinsel istismarlarına maruz kalan G.G., durumu arkadaşları E.B., Y.V., M.Ç., K.H. ve M.A.’ya anlattı. G.G. ve beraberindeki 5 kişi, akşam saatlerinde T.A.’yı Pirahmetler köyü mevkiine götürdü.

T.A.’yı darp eden 6 kişi, şahsı daha sonra şehir merkezindeki bir parka bıraktı. T.A., hastanede yapılan tedavisinin ardından kendisini döven şahıslardan şikayetçi oldu. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “adam öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla yargılanan 6 sanığın ilk duruşması görüldü. Duruşmada sanık G.G. isimli kadın, T.A.’nın defalarca cinsel istismarına uğradığını ve asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtti.

Çay ocağında istismar etti
Sanık G.G. “T.A. isimli şahsın çay ocağında çalışırken kendisi bana tehditle 4 defa cinsel istismarda bulundu. Bu olayda mağdur olan kişi benim. Müşteki durumunda bulunan T.A.’nın benim yerimde, benim de onun yerinde olmam gerekirken, sanık olarak ben yargılanıyorum. Olay akşamı diğer sanıklarla birlikte T.A. ile yüzleşmek için Pirahmetler köyüne gittik." ifadelerini kullandı.

"Cinsel istismarda bulundu"
"T.A. ayrıca beni gizlice çektiği video ve ses kayıtlarıyla tehdit ediyordu" diyen sanık G.G. "Tehditle bana cinsel istismarda bulundu. O gece üzerinden benim vesikalık fotoğraflarım çıkınca kendisine tokat atıp hakarette bulunduğum doğru. T.A.’yı kimin dövdüğünü bilmiyorum. Ayrıca T.A. kendisiyle birlikte olmamam durumunda ailemi dağıtacağını da söyleyip tehditler savurdu” dedi. Duruşma diğer sanıkların da dinlemesinin ardından eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ali Sunal dava etmişti! Kemal Sunal'lı euro krizinde karar çıktı: Saygısız değiliz
Foto Galeri Ali Sunal dava etmişti! Kemal Sunal'lı euro krizinde karar çıktı: Saygısız değiliz Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Meclis Başkanı Daçiç ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Meclis Başkanı Daçiç ile görüşüyor
Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor İstanbul'da konumu nerede?
Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor İstanbul'da konumu nerede?
Tezgahlarda bolluk yaşandı balık ucuzladı! İşte fiyatlar...
Tezgahlarda bolluk yaşandı balık ucuzladı! İşte fiyatlar...
Manavgat'ta orman yangını çıktı! Anında müdahale edildi
Manavgat'ta orman yangını çıktı! Anında müdahale edildi
Karabük'te 5 gündür karantinadaki hakimden acı haber geldi
Karabük'te 5 gündür karantinadaki hakimden acı haber geldi
Varyantları engelliyor! Prof. Dr. Erdem Yeşilada formülü açıkladı: Nar kabuğu ekstresi, zerdeçal ve zencefil
Varyantları engelliyor! Prof. Dr. Erdem Yeşilada formülü açıkladı: Nar kabuğu ekstresi, zerdeçal ve zencefil
Milli Eğitim Şurası 7 yıl sonra toplanıyor! Mahmut Özer başkanlık edecek
Milli Eğitim Şurası 7 yıl sonra toplanıyor! Mahmut Özer başkanlık edecek
Korkutan gelişme! İstanbul'da dantel böcek istilası baş gösterdi
Korkutan gelişme! İstanbul'da dantel böcek istilası baş gösterdi
Fatih Altaylı: Umarım Erdoğan kararı imzalamaz ve 'Komik olmayın arkadaşlar' diyerek geri yollar
Fatih Altaylı: Umarım Erdoğan kararı imzalamaz ve 'Komik olmayın arkadaşlar' diyerek geri yollar
CHP'li Özgür Özel, Ali Erbaş'ı hedef aldı: Yeri siyaset değil Allah kelamı
CHP'li Özgür Özel, Ali Erbaş'ı hedef aldı: Yeri siyaset değil Allah kelamı