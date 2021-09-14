Ali Sunal dava etmişti! Kemal Sunal'lı euro krizinde karar çıktı: Saygısız değiliz
Oyuncu Ali Sunal’ın, babası Kemal Sunal’ın görsellerinin basıldığı hatıra parasıyla ile ilgili şikayetinde karar çıktı.
Mavi Boncuk, Hababam Sınıfı, Tosun Paşa, Kapıcılar kralı, Sakar Şakir, Yoksul filmlerindeki rolleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Kemal Sunal'ın geçtiğimiz yıl Nümismat Özgür Honça tarafından 20’nci ölüm yıldönümü hatıra parası basılmıştı.
Kemal Sunal’ın eşi Hafize Gülderen Sunal ile çocukları Ali Sunal ve Ezo Sunal merhum sanatçı Kemal Sunal’ın görselini kendilerinden izin almadan Euro kağıdı üzerinde kullandıkları gerekçesiyle Nümismat Özgür Honça ve İbrahim Gölgeli hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardı.
42 yaşındaki oyuncu, Sunal Ailesi olarak Avukat Uğur Güven aracılığıyla savcılığa yaptıkları şikayet dilekçesini yayınlamıştı.
Ali Sunal, sosyal medya paylaşımına "Hatıra Para adı altında ailemizin bilgi ve izni olmadan, kıymetli Babamız Kemal Sunal'ın resimlerini kağıt euro üzerine basarak satış ve pazarlamasını yapan kişiler hakkında aşağıda paylaşmış olduğumuz dilekçe kapsamında Avukatımız Uğur Güven aracılığıyla Savcılık şikayetimizi yapmış bulunmaktayız” notunu düşmüştü.