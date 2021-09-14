Bakan Mehmet Muş, Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi

Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileri, bugün Ticaret Bakanı Muş ile kahvaltılı bir toplantıda buluşup ekonomik ilişkileri değerlendirdi.

Abone ol

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle, Ticaret Bakanlığı'nda çalışma kahvaltısı gerçekleştirerek ticari ve ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek için görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Mehmet Muş, toplantıyı Twitter'dan duyurdu

Muş, konuya ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşımda, "Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle bir araya geldik. Afrika ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek için görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

36 ülkenin Ankara büyükelçileri bir arada

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, toplantıya, 36 Afrika ülkesinin Ankara büyükelçileri ile büyükelçilik yetkilileri katıldı.

"Salgına rağmen ticaret hacmi 25 milyar doları aştı''

Toplantıda, Bakan Muş tarafından, 2003 yılında 5 milyar 400 milyon dolar olan Türkiye-Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2020 yılında koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen 25 milyar doları aştığı bildirildi.