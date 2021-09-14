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Adana'da ailesi terk etti yürekleri ağza getirdi! Gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da ailesi terk etti yürekleri ağza getirdi! Gözyaşlarına boğuldu

ADANA'da ailesi tarafından terk edildiği için 10 katlı apartmanın çatısına çıkan genci en yakın arkadaşı ile polisler kurtardı.

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Şevkiye Mahallesi eski tarihi Roma Köprüsü civarında bulunan 10 katlı apartmanın çatısına çıkan O.S. (19) isimli genç ayaklarını çatının boşluklarına bırakarak yürekleri ağızlara getirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, Cankur ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve cankur ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarken polisler genci ikna etmek için dakikalarca mücadele etti.

Polis ekipleri de çatıya çıkarak genci ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay yerine O.S.’nin arkadaşı olduğu öğrenilen N.G. (19) geldi. Hem polis hem de arkadaşının ikna çabası sonucu oturduğu yerden kalkan O.S. arkadaşına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Gencin hayatını kurtaran N.G., arkadaşı O.S'nin babası tarafından 10 yıl önce terk edildiğini annesinin evlenerek üvey babası ile Batman'a gittiğini ve öz oğlunu istememesi nedeniyle depresyona girdiğini iddia etti. O.S. ifadesi alınmak üzere önce hastaneye daha sonra da emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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