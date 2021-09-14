Uğur Dündar'ın pompacı ile diyaloğu sosyal medyada gündem oldu

Gazeteci Uğur Dündar, otomobiline benzin almak için gittiği akaryakıt istasyonunda çalışan pompacının kendisine söylediği sözü Twitter'dan paylaşması gündem oldu.

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Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım sosyal medyanın gündemleri arasında yerini aldı.

Uğur Dündar, benzin almak için gittiği akaryakıt istasyonunda başından geçen olayı takipçileriyle paylaştı.

“Hayat rus ruleti gibidir...''

Dündar, istasyonda çalışan bir pompacının kendisine söylediği sözlere dikkat çeken Dündar, sosyal medya paylaşımında, “Aracıma yakıt koyduğum istasyondaki pompacı dedi ki; "Hayat Rus ruleti gibidir. Büyük bir yanlış, tüm doğruları götürür!..” ifadelerini kullandı.