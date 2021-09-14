Gizem Katmer kaç yaşında Masumlar Apartmanı Neriman oynadığı diziler

Masumlar Apartmanı her bölümü ile günün konusu olmaya devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosu da merakla takip ediliyor. Dizide en küçük kardeş Neriman'ı oynayan Gizem Katmer ise performansı ilgi gördü. Peki Gizem Katmer kimdir, kaç yaşında ne hangi dizilerde rol aldı?

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Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizi Masumlar Apartmanı bu akşam 2. sezonu ile ekrana gelecek. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan dizinin oyuncu kadrosuda ilgiyle takip ediliyor. Dizide en küçük kardeşi oynayan Neriman ise performansı ile ilgi gördü. Peki Gizem Katmer'in oynadığı Neriman'ın hastalığı nedir? Neden kolundaki yaralara kolonya dökerek bu acıdan zevk alıyor?

Gizem Katmer kimdir: Gizem Katmer 1998 yılında İstanbul ilimizde dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’de eğitimini Sahne Sanatları-Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Perdesiz Performans Oyunculuk atölyesinde tiyatro ve dizi oyunculuğu yapmaktadır.

2020 yapımı Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın başrollerini paylaştığı Masumlar Apartmanı’nın kadrosunda yer alan Gizem Katmer, ailesi ve özgürlüğü arasında sıkışıp kalmış Neriman’a hayat veriyor.

Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor:

Masumlar Apartmanı nerede diye merak edenler için ise cevap çekimler İstanbul'da gerçekleşiyor diyebiliyoruz. Dizinin çekimleri İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı olan Balat ve Beyoğlu semtlerinde gerçekleşirken filmin çekildiği apartman da daha önce Şahsiyet dizisinde kullanılmıştı. Dizilere ev sahipliği yapan apartman ise Asmalı Mescit Mahallesi’ndeki Jurnal Sokak’ta bulunmaktadır.

Masumlar Apartmanı konusu nedir:

Sevilen dizinin konusun gelecek olursak: Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazadan dolayı tamamen değişiyor. İnci’nin yaşadığı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Safiye (Ezgi Mola), Gülben (Merve Dizdar) ve Neriman (Gizem Katmer) yaşamı takıntılarla dolu üç kız kardeştir. Evin babalığını üstlenen Han ise hasta babalarının da içinde bulunduğu bu aileyle gerçek dünyayla arasındaki tek bağlantıdır. Han’ın bu yaşamdaki tek amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Zeynep Farah Abdullah) gördüğü o ilk anda değişerek aşık olacak ve Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Takıntılı yaşamlarından dolayı her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacak ve ortalık iyice karışacaktır.

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler:

BİRKAN SOKULLU - HAN

Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han’ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.

EZGİ MOLA - SAFİYE

Han’ın ablası. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.

MERVE DİZDAR - GÜLBEN

Ailenin en sessiz, en göze batmayan ve hiçbir konuda fikri sorulmayan üyesidir. Bütün hayatını ablası Safiye’nin boyunduruğu altında geçirmiştir. Kimseden sevgi görmemiş olan Gülben, kurtuluşunu aşkta arar ve sıklıkla olmayacak hülyalara kapılır.

METİN COŞKUN - HİKMET

Hikmet, evdeki kural ve düzenden kendini sorumlu tutmakta, Han ve Neriman’ın kendilerini kurtarmaları için onları desteklemektedir.

ATİLLA ŞENDİL - MEMDUH

Memduh, torunu da kızı gibi yanlış bir aşka kurban gitmesin diye fazlasıyla korumacı davranmaktadır.

UĞUR UZUNEL - ESAT

Esat, hayatına doğru kadının girmesini beklemekte, baba olma hayali ile yanıp tutuşmaktadır.

ESRA RUŞEN - ESRA

Esra, hayatı ciddiye almaktan kaçınan, her durumda mizahı eksik etmeyen biridir.

EMİR ÖZDEN - EGE

Ege, asla sorumluluk almaya yeltenmeyen, serseri ve asi ruhlu biridir.

İZEM KATMER - NERİMAN

Neriman, ailesi ve özgürlüğü arasında sıkışıp kalmıştır.