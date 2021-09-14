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Abdurrahim Albayrak'ın şirketine Coca Cola'dan İstanbul Yenibosna'da 153 milyon liralık satış

Abdurrahim Albayrak'ın şirketine Coca Cola'dan İstanbul Yenibosna'da 153 milyon liralık satış

Coca Cola, İstanbul Yenibosna'daki taşınmazını Abdurrahim Albayrak'ın sahibi olduğu Altur Turizm ve Altur Otomotiv'e 153.3 milyon lira bedel ile sattı. Satış nakit para ile gerçekleşti.

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Coca Cola, 23 bin 120 metrekare büyüklüğündeki İstanbul ili Bahçelievler ilçesi Yenibosna semtinde bulunan arsa vasıflı taşınmazının Altur Turizm Servis ve Altur Otomotiv'e sattı.

Satış için yapılan değerlemede fiyat 149.955.000 lira olmuştu. Fiyatı belirleme işlemi piyasa değeri üzerinden gerçekleşti.

Coca Cola, arsayı 130.9 milyon lira kâr ederek elden çıkarmış oldu. Coca Cola tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada satıştan gelecek nakit paranın işletme faaliyetlerinde kullanılacağı duyuruldu.

Altur, satışa konu olan 153 milyon lirayı peşin olarak Coca Cola'nın hesaplarına aktardı.
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