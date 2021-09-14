Antalya'da ilk kez uygulandı! Okul servis şoförünün uyuşturucu testi pozitif çıktı

ANTALYA'da jandarma ekipleri, okul servisi şoförlerine yönelik uyuşturucu ve alkol testi yaptı. Jandarmanın il genelinde ilk kez yaptığı uygulamada, bir şoförün uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Abone ol

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü timleri, 2021-2022 eğitim ve öğretim sezonunun açılmasıyla okul servisi şoförlerine yönelik alkol ve uyuşturucu testi yaptı. Denetimlere jandarma narkotik köpeği Elyaf da katıldı. Alkolmetre üfletilen şoförlere ayrıca uyuşturucu testi yapıldı.

Şoförlerden alınan tükürük örneği bir kite damlatılıyor. Yaklaşık 10 dakikada sonuç veren özel bir cihazla da vücutta uyuşturucu madde bulunup bulunmadığı inceleniyor.

"Bu yıl uyuşturucu testi de yapılmaya başlandı"

Kemer Ulaştırma Hizmetleri Odası Genel Sekreteri Nedim Değirmenci, "Bugün burada jandarmamız ile okul servis araçlarını denetlemek için bulunuyoruz. Geçen yıllarda rutin kontroller yapılıyordu ama bu yıl ilaveten uyuşturucu testi de yapılmaya başlandı. Kendilerine böyle bir imkanı bize sundukları için çok teşekkür ediyorum. Her şey çocuklarımızın güvenliği için, onların daha güzel, daha iyi eğitim alabilmeleri için bu uygulama yapılıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Göynük Fen Lisesi okul servisçilerinden Mustafa Demirdağ "2021- 2022 eğitim ve öğretim yılı ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun. Burada daha önce servis kaptanları olarak uyuşturucu ve alkol testini kendi imkanlarımızla yaptırıyorduk. Sağ olsun, jandarma ekiplerimiz burada uygulama yapıp testi bizzat yapıyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sonuçta bizler geleceğin nesillerini taşıyoruz" diye konuştu.