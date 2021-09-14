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Tarım Kredi Kooperatifinin büyüklüğü 40 milyar liraya ulaştı

Tarım Kredi Kooperatifinin büyüklüğü 40 milyar liraya ulaştı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin büyüklüğü 40 milyar liraya ulaştı. Genel Müdür Fahrettin Poyraz, faizsiz kredi sistemini hedeflediklerini söyledi. Poyraz, GÜBRETAŞ'ta yılda 8 ton altın üreteceklerini de açıkladı.

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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 150 yıllı aşkın köklü geçmişi olan ve 20'nin üzerinde iştiraki bulunan Tarım Kredinin çiftçi kuruluşu olduğunu söyledi.

Poyraz, Tarım Kredi'yi dünyadaki örnekleriyle kooperatifçiliği çiftçiden başlayarak tüketiciyi kadar uzanan anlayışıyla hizmet eden kuruluşa dönüştürmede kararlı olduklarını ifade etti.

"Büyüdükçe katlanarak gidecek"

Yatırım ve çalışmalara devam ettiklerini belirten Poyraz, şunları kaydetti:

"Bir elimiz çiftçiyi tutmuşken diğer elimiz de tüketicide olacak. Hepsini kucaklama noktasında bir gayret içerisindeyiz. Şu an Tarım Kredi'nin genel anlamda tüm yapılanmasına baktığımızda 40 milyar lira ekonomik büyüklükten bahsediyoruz. Sonrasında bu rakamlar perakende sektör de hızla büyüdükçe katlanarak gidecek. Tarım Kredi olarak kooperatif yapılanması, aynı zamanda tarımsal girdileri veriyoruz ama öbür taraftan ise bunun finansmanı noktasında kredi veren bir kuruluşuz. Tarım Kredi olarak amacımız bunu tamamen faizsiz bir sisteme dönüştürmek ve bunu ısrarla söylüyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde Türkiye'de tarımdan başlayarak markete kadar olan gıda sektörünü destekleyen güçlü katılım bankası noktasında bir yapıya dönüşeceğiz.

Yılda 8 ton altın

Poyraz, Bilecik'in Söğüt ilçesinde altın çıkartılması için yürüttükleri çalışmalarda ve çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunda belli bir seviyeye geldiklerini, GÜBRETAŞ'a ait Maden Yatırımları AŞ'yi açtıklarını anımsattı. 31 Aralık 2022'de kazıya başlayacaklarını bildiren Poyraz, "Söğüt'te 3.2 milyon ons civarında bir altın varlığımız var. Tesislerimizi kurduğumuzda yıllık 6 ila 8 ton arasında altın üretimimiz olacak" dedi.

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