Yerel vakaların arttığı Çin'de koronavirüsün kuluçka süresi uzadı

Çin'de yerel kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü Fucien eyaletindeki Putien şehrine bağlı yerleşimlere erişim kontrolü uygulanmaya başlandı.

Global Times gazetesinde yer alan habere göre; virüsün yayılmasını önlemek üzere tüm vatandaşlara nükleik asit testi yapılmasına karar verildi.

Şehre bağlı tüm yerleşimlere 24 saat boyunca erişim kontrollü hale getirilirken giriş çıkış yapanların ateşi ölçülüp sağlık durumu izlenecek.

Salgın tedbirlerine uymayanların yerleşimlere girişine izin verilmezken kuralları ihlal edenler hakkında cezai işlem yapılacak.

Kent yönetiminden yapılan açıklamada ilk kez geçen hafta ortaya çıkan yerel kaynaklı vakaların sayısının 85'e ulaştığı, vakalardan 64'ünün hastalık belirtisi gösterirken belirti göstermeyen 21 taşıyıcı tespit edildiği belirtildi.

Vakaların ilk ortaya çıktığı Fengting nahiyesi 'yüksek riskli bölge', çevresindeki 3 köy ise 'orta riskli bölge' ilan edildi.

Virüsün kuluçka süresinin uzadığından edişe ediliyor

Vakaların kaynağının ağustos başında Singapur'dan dönen orta yaşlı bir adam olduğu tahmin ediliyor.

Çin'e dönüşünde 14 gün karantinada kaldığı ve tüm testlerinin negatif çıktığı belirtilen şahsın bir aydan uzun süre sonra enfekte olması virüsün kuluçka süresinin 14 günü aştığına dair endişelere yol açtı.