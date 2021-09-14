Avrupa'da Müslüman Türkiye'nin AB üyeliği istenmiyor

İngiltere merkezli The Economist dergisinin analizinde itiraf gibi görüşler aktarıldı. Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) adaylığını birçok Avrupalının istemediği belirtildi.

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Türkiye'nin üyeliği Avrupa Birliği (AB) tarafından talep edilen reformların yerine getirilmesine rağmen bekletilmeye devam ediyor. Üyelik sürecinde onlarca haksızlığa uğrayan Ankara, yarım asırdır sürdürdüğü tam üyelik mücadelesinden henüz vazgeçmemiş olsa da İngiltere merkezli The Economist dergisinde dikkat çeken bir yazı yer aldı.

"Müslüman Türkiye'yi istemiyorlar"

'Türkiye'nin AB'ye adaylık sürecinin çözüldüğü' şeklindeki görüşlere yer verilen yazıda itiraf niteliğinde gibi yer alırken 'Avrupalıların çoğunun AB'de büyük bir Müslüman ulus istemediği' kaydedildi.

"Türkiye'nin üyeliğine korkuyla bakıyorlar"

Türkiye'nin herhangi bir AB ülkesinden daha büyük ve halkının çoğunlukla Müslüman olduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Pek çok Avrupalı seçmen böyle bir ulusun AB'ye katılması ihtimaline korkuyla bakıyor. Dolayısıyla demokratik yeterliliği ne olursa olsun AB'nin Türkiye'yi kabul etmeme ihtimali var. Bunun işaretleri Avrupalı liderlerin sonucunu garanti etmeyecekleri 'açık uçlu bir süreç' üzerinde ısrarda bulundukları 2005 yılında üyelik müzakerelerinin başlangıcından beri mevcuttu."