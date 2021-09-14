BIST 1.434
DOLAR 8,44
EURO 9,99
ALTIN 489,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sakarya'da aşı olmayan doktor koronavirüse yenildi

Sakarya'da aşı olmayan doktor koronavirüse yenildi

SAKARYA'da özel bir hastanede ortopedi doktoru olarak görev yapan ve koronavirüs aşısı yaptırmayan Hasan Feyzi Katıöz (50), virüse yenik düştü.

Abone ol

Sakarya’da özel bir hastanede ortopedi doktoru olarak görev yapan Hasan Feyzi Katıöz, yaklaşık 20 gün önce bazı semptomlar göstermesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı.

Testi pozitif çıkan ve evde tedavisine başlanan Katıöz, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı.

9 Eylül günü entübe edilen ortopedi doktoru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Aşı yaptırmamış
Hasan Feyzi Katıöz’ün koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden doktorun cenazesi yarın sabah saatlerinde hastane önünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Covid-19 aşısı 3 kulaklı 5 gözlü yaratık yapıyor! Şahan Gökbakar'dan tiye alan paylaşım
Foto Galeri Covid-19 aşısı 3 kulaklı 5 gözlü yaratık yapıyor! Şahan Gökbakar'dan tiye alan paylaşım Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de kazı çalışmalarında bulundu! 4 bin yıl öncesine ait aslan kemiği
Kayseri'de kazı çalışmalarında bulundu! 4 bin yıl öncesine ait aslan kemiği
Koronavirüs vaka sayılarında ilk sırada yer alan Rize'de Delta varyantı uyarısı
Koronavirüs vaka sayılarında ilk sırada yer alan Rize'de Delta varyantı uyarısı
Çin'de kripto parayı yasaklamak için işbirliği yapılacak
Çin'de kripto parayı yasaklamak için işbirliği yapılacak
Rusya'da eşiyle kavga eden bir kişi dondurulmuş cesetleri çaldı
Rusya'da eşiyle kavga eden bir kişi dondurulmuş cesetleri çaldı
Antalya'da öğrencilere yönelik sözleri nedeniyle okul müdür yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldı
Antalya'da öğrencilere yönelik sözleri nedeniyle okul müdür yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldı
Yerel vakaların arttığı Çin'de koronavirüsün kuluçka süresi uzadı
Yerel vakaların arttığı Çin'de koronavirüsün kuluçka süresi uzadı
Avrupa'da Müslüman Türkiye'nin AB üyeliği istenmiyor
Avrupa'da Müslüman Türkiye'nin AB üyeliği istenmiyor
Terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'yi karalamak için kiliseleri hedef alabileceği öğrenildi
Terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'yi karalamak için kiliseleri hedef alabileceği öğrenildi
Tarım Kredi Kooperatifinin büyüklüğü 40 milyar liraya ulaştı
Tarım Kredi Kooperatifinin büyüklüğü 40 milyar liraya ulaştı
Antalya'da ilk kez uygulandı! Okul servis şoförünün uyuşturucu testi pozitif çıktı
Antalya'da ilk kez uygulandı! Okul servis şoförünün uyuşturucu testi pozitif çıktı