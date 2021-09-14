Covid-19 aşısı 3 kulaklı 5 gözlü yaratık yapıyor! Şahan Gökbakar'dan tiye alan paylaşım

Koronavirüse karşı aşılama devam ederken aşı karşıtları da uzun süredir ipe sapa gelmez iddialarını sürdürüyor. En son o iddialardan birisi de aşının "3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabileceği" oldu. Bu iddia sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tiye alınmaya başladı.