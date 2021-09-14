Covid-19 aşısı 3 kulaklı 5 gözlü yaratık yapıyor! Şahan Gökbakar'dan tiye alan paylaşım
Aşı karşıtlarının 'aşı 3 kulaklı 5 gözlü yaratık yapıyor' iddiasını çok sayıda kişi tiye almaya başladı. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da o isimler arasına eklendi.
Koronavirüse karşı aşılama devam ederken aşı karşıtları da uzun süredir ipe sapa gelmez iddialarını sürdürüyor. En son o iddialardan birisi de aşının "3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabileceği" oldu. Bu iddia sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tiye alınmaya başladı.
Yangın döneminde yaptığı konuşmalarla gündeme gelen Şahan Gökbakar da paylaşım yaparak aşı karşıtlarını tiye alan isimlerin arasına dahil oldu.
Pınar Altuğ ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler Gökbakar'ın paylaşımına gülerek destek verdi.
Fazla kulak ve gözlü fotoğrafını paylaşan Gökbakar, ""Bu sabah baş ağrısı, ışığa-sese aşırı duyarlılık ve ishal şikayetleriyle uyandım. Bakın ne haldeyim!! Sorumlusu kim bunun??? Tabii ki, Küresel Güçler.." ifadelerini kullandı.