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Covid-19 aşısı 3 kulaklı 5 gözlü yaratık yapıyor! Şahan Gökbakar'dan tiye alan paylaşım

Covid-19 aşısı 3 kulaklı 5 gözlü yaratık yapıyor! Şahan Gökbakar'dan tiye alan paylaşım

Aşı karşıtlarının 'aşı 3 kulaklı 5 gözlü yaratık yapıyor' iddiasını çok sayıda kişi tiye almaya başladı. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da o isimler arasına eklendi.

Covid-19 aşısı 3 kulaklı 5 gözlü yaratık yapıyor! Şahan Gökbakar'dan tiye alan paylaşım

Koronavirüse karşı aşılama devam ederken aşı karşıtları da uzun süredir ipe sapa gelmez iddialarını sürdürüyor. En son o iddialardan birisi de aşının "3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabileceği" oldu. Bu iddia sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tiye alınmaya başladı. 

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Covid-19 aşısı 3 kulaklı 5 gözlü yaratık yapıyor! Şahan Gökbakar'dan tiye alan paylaşım

Yangın döneminde yaptığı konuşmalarla gündeme gelen Şahan Gökbakar da paylaşım yaparak aşı karşıtlarını tiye alan isimlerin arasına dahil oldu.

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Covid-19 aşısı 3 kulaklı 5 gözlü yaratık yapıyor! Şahan Gökbakar'dan tiye alan paylaşım

Pınar Altuğ ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler Gökbakar'ın paylaşımına gülerek destek verdi.

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Covid-19 aşısı 3 kulaklı 5 gözlü yaratık yapıyor! Şahan Gökbakar'dan tiye alan paylaşım

Fazla kulak ve gözlü fotoğrafını paylaşan Gökbakar, ""Bu sabah baş ağrısı, ışığa-sese aşırı duyarlılık ve ishal şikayetleriyle uyandım. Bakın ne haldeyim!! Sorumlusu kim bunun??? Tabii ki, Küresel Güçler.." ifadelerini kullandı. 

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