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Çin'de kripto parayı yasaklamak için işbirliği yapılacak

Çin'de kripto parayı yasaklamak için işbirliği yapılacak

Çin'in kuzeyindeki Neberdi bölgesinde kripto para madenciliği ve ticaretini yasaklamak için işbirliği yapılacağı açıklandı.

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Kripto paralara ilişkin sert adımlar atan Çin, bu sefer de Neberdi bölgesine yasak getirmeye çalışıyor. Neberdi bölgesinde kripto para madenciliği ve ticaretini yasaklamak, engellemek için kamu kuruluşlarıyla işbirliğine gidileceğini açıklandı.

Hebei eyaletinin kamu kurumlarıyla işbirliği yapması planlanırken yapılan açıklamada, "Kripto para madenciliği devasa miktarda enerji tüketiyor. Bu Çin'in 'karbon nötr' bir ülke haline gelme hedefine aykırı" değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca kripto para madenciliği ve ticaretinin büyük finansal riskler taşıdığı da öne sürüldü.

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