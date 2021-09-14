Kanada Başbakanı Trudeau eşine küfür edilince sessiz kalamadı!

KANADA Başbakanı Justin Trudeau, fotoğraf çekimi sırasında kimliği belirsiz birisinin sözlü saldırısına uğradı. Sakinliğini koruyan başbakan, eşine "O....." dendiğini duyunca sessiz kalamadı. Başbakan, o şahsa 'Zahmet edip de gideceğin bir hastane yok mu' dedi.

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Kanada lideri Justin Trudeau, bugün seçimler için gerçekleştirilen fotoğraf çekimi sırasında araya girip hakaret ve tehditler savuran bir kişiye tepki gösterdi.

Trudeau, açık havada gazetecilerle bir araya gelmeye hazırlanırken bir kişi, başbakana yönelik küfürler savurmaya başladı.

Büyük oranda sakinliğini koruyan Kanada Başbakanı, eşine yönelik skandal sözleri duyunca sabrı taştı.

Henüz kimliği belirsiz şahıs, başbakanın eşine yönelik "O....." diye bağırdı. Skandal sözü duyan Trudeau, şahsa "Şimdi zahmet edip gideceğin bir hastane yok mu" diye bağırdı.