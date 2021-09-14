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Türkiye 14 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 14 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 334 bin 535 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 103 milyon bin 616'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Eylül 2021 Salı günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 29 bin 191 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276'sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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