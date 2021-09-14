İlk 10 belli oldu! Ağustos ayında en çok satan ikinci el otomobiller
İkinci el otomobil piyasasının Ağustos ayına dair satışları açıklandı. En çok satan ikinci el 10 otomobil belli oldu. Listenin ilk sırası bu ay da değişmedi...
Ağustos ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.
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İşte Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, ikinci elde ağustosta en çok satılan ilk 10 otomobil..
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Ağustos satışlarında Volswagen'in Passat modeli 6 bin 114 adetle yine başı çekti.
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Volkswagen Passat'ı 5 bin 11 adetle Renault Clio takip etti.
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