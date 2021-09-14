Manchester United Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a 90+5'te kaybetti

Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında İsviçre temsilcisi Young Boys, 10 kişi kalan Manchester United karşısında geriden gelerek maçı 2-1 kazandı. Galibiyet golü 90+5'te geldi.

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Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında İsviçre ekibi Young Boys ile İngiliz ekibi Manchester United karşılaştı.

Maça istekli başlayan Manchester United, Bruno Fernandes'in asistinde Cristiano Ronaldo'nun golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a ilk golünü atan Cristiano Ronaldo, bu turnuvada 36 farklı takımın filelerini havalandırdı ve Lionel Messi'ye ait olan rekora ortak oldu.

35.dakikada İngiliz ekibinde Wan-Bissaka sert faulu sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bırakırken devre 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda sahada Young Boys fırtınası başladı. De Gea'yı sağlı sollu ataklarla sıkıştıran İsviçre ekibi, 66. dakikada Ngamaleu'nun sağ kanattan yapılan ortaya isabetli vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.

90+5. dakikada Young Boys'ta Siebatcheu skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Young Boys, güçlü rakibinden 3 puan almasını bildi.