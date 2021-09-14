BIST 1.434
DOLAR 8,44
EURO 9,98
ALTIN 489,79
HABER /  SPOR

Manchester United Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a 90+5'te kaybetti

Manchester United Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a 90+5'te kaybetti

Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında İsviçre temsilcisi Young Boys, 10 kişi kalan Manchester United karşısında geriden gelerek maçı 2-1 kazandı. Galibiyet golü 90+5'te geldi.

Abone ol

Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında İsviçre ekibi Young Boys ile İngiliz ekibi Manchester United karşılaştı.

Maça istekli başlayan Manchester United, Bruno Fernandes'in asistinde Cristiano Ronaldo'nun golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a ilk golünü atan Cristiano Ronaldo, bu turnuvada 36 farklı takımın filelerini havalandırdı ve Lionel Messi'ye ait olan rekora ortak oldu.

35.dakikada İngiliz ekibinde Wan-Bissaka sert faulu sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bırakırken devre 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda sahada Young Boys fırtınası başladı. De Gea'yı sağlı sollu ataklarla sıkıştıran İsviçre ekibi, 66. dakikada Ngamaleu'nun sağ kanattan yapılan ortaya isabetli vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.

90+5. dakikada Young Boys'ta Siebatcheu skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Young Boys, güçlü rakibinden 3 puan almasını bildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde uçak düştü 7 ölü
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde uçak düştü 7 ölü
Aydın'da 3 kişiden dayak yediğini söyleyen şahıs, annesi ölü bulununca gözaltına alındı
Aydın'da 3 kişiden dayak yediğini söyleyen şahıs, annesi ölü bulununca gözaltına alındı
Almanya'da trafo merkezinde kısa devre yaptıran balon nedeniyle 300 bin hane elektriksiz kaldı
Almanya'da trafo merkezinde kısa devre yaptıran balon nedeniyle 300 bin hane elektriksiz kaldı
Taliban: Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz
Taliban: Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz
Bursa'da ilginç olay! Alkolün etkisiyle çıktığı direkte uyudu
Bursa'da ilginç olay! Alkolün etkisiyle çıktığı direkte uyudu
Faroe Adaları'ndaki "festival" bu yıl da tepki çekti! Bin 428 balina ve yunus öldürdüler
Faroe Adaları'ndaki "festival" bu yıl da tepki çekti! Bin 428 balina ve yunus öldürdüler
Türkiye 14 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 14 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Cezayirli sporcuya şok ceza! İsrailli rakibiyle eşleşmek istemeyip olimpiyatlardan çekilmişti
Cezayirli sporcuya şok ceza! İsrailli rakibiyle eşleşmek istemeyip olimpiyatlardan çekilmişti
Sakarya'da aşı olmayan doktor koronavirüse yenildi
Sakarya'da aşı olmayan doktor koronavirüse yenildi
Kayseri'de kazı çalışmalarında bulundu! 4 bin yıl öncesine ait aslan kemiği
Kayseri'de kazı çalışmalarında bulundu! 4 bin yıl öncesine ait aslan kemiği