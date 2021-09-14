Aydın'da 3 kişiden dayak yediğini söyleyen şahıs, annesi ölü bulununca gözaltına alındı

AYDIN'da 3 kişiden dayak yediğini söyleyerek eve sağlık ekiplerini çağıran Mustafa Baytok (39), hastanede tedavi altına alındıktan 1 gün sonra annesinin ölü bulunmasıyla cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Şüpheli oğulun, annesini darbederek öldürdüğü iddia ediliyor.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle, Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. İddiaya göre, oğlu Mustafa Baytok tarafından sık sık darbedilen Ayşe Baytok'dan (60) pazar gününden beri haber alamayan komşuları şüphe üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çilingirle açtırdığı kapıdan girdiğinde yaşlı kadının üzerinin çarşafla kapalı olduğu, yatakta hareketsiz bir şekilde buldu.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ayşe Baytok'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Ayşe Baytok'un cesedi otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

3 kişiden dayak yediğini söyleyerek sağlık ekiplerini çağırdı

13 Eylül Pazartesi günü üç kişinin saldırısına uğrayarak dayak yediği iddiasıyla eve sağlık ekiplerini çağıran Mustafa Baytok, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Merdivende kan izleri...

Olayın ardından apartmanın çatı katına çıkan merdivenlerde kan izleri ile telefon gören apartman sakinleri, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler telefonu emniyete götürdü.

Olaydan bir gün sonra Ayşe Baytok'un evinde ölü bulunmasının ardından oğlu Mustafa Baytok tedavi gördüğü hastanede polisler tarafından cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Alnındaki iz soruldu böyle söyledi

Hastane polisine verdiği ifadede, pazar günü tanımadığı üç kişinin saldırısına uğrayarak darbedildiği şeklinde ifade veren Baytok'un, gözaltına alındıktan sonra alnındaki kesi izini soran polise annesinin kendisine porselen tabak fırlattığını ve alnının yarıldığını söyledi.

Tedirgin hareketler

Öte yandan, annesini darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Baytok'un olaydan sonra evlerinin karşısındaki büfeye gidip bir süre oturduktan sonra soda içip ayrıldığı ve tedirgin olduğu görüntüler iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Annenin son görüntüleri çıktı

Oğlu tarafından sık sık darbedildiği öğrenilen Ayşe Baytok'un ise ölmeden iki gün önce oğluna alkol almak için, sabahın erken saatinde apartmanın altında bulunan tekel bayisine gidip alışveriş yaptığı görüntüleri ortaya çıktı. Emniyette sorgusu devam eden Mustafa Baytok'un cinayeti kabul etmediği bildirildi.