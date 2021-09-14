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Almanya'da trafo merkezinde kısa devre yaptıran balon nedeniyle 300 bin hane elektriksiz kaldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Almanya'da trafo merkezinde kısa devre yaptıran balon nedeniyle 300 bin hane elektriksiz kaldı

Almanya'da Dresden kenti ve çevresinde bir balonun neden olduğu geniş çaplı elektrik kesintisi üzerine soruşturma başlatıldı.

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Almanya'da yetkililer balonun pazartesi yerel saatle 14.00 civarında Dresden'de bir trafo merkezinde kısa devreye neden olduğunu açıkladı. Kısa devre kent ve çevresinde hastaneleri, tramvayları, fabrikaları ve yaklaşık 300 bin haneyi etkileyen elektrik kesintisine yol açtı. Kesinti sırasında onlarca kişi neredeyse bir saat asansörlerde mahsur kaldı.

Elektrik dağıtım şirketi SachsenEnergie Sözcüsü Claudius Rokosch, balonun elektrik kablolarının yakınında balon uçurulmamasına yönelik açık uyarının yer aldığı trafo merkezinde bulunduğu bildirdi.

Dresden polisi sözcülerinden Thomas Geithner, soruşturmayı yürüten müfettişlerin henüz balonun bölgede kasıtlı olarak uçurulduğuna dair herhangi bir kanıta rastlamadığını söyledi. Geithner, "Şu an en iyi ihtimalle dikkatsizlik veya sadece bir tesadüf olduğu varsayımı üzerinde çalışıyoruz" derken bunun siyasi amaçlı bir saldırı olma ihtimalini göz önünde bulundurduklarını kaydetti.

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