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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın 1-3 Aralık'ta toplanacağını açıkladı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın 1-3 Aralık'ta toplanacağını açıkladı

Milli Eğitim Şurası, 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Milli Eğitim Şurası'nın bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplanacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın 1-3 Aralık'ta toplanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Milli Eğitim Şurası'nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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