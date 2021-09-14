Sergen Yalçın'ın Beşiktaş-Dortmund maçının şifresiz olması isteğine Acun Ilıcalı'dan yanıt

Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş - Borussia Dortmund arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesinin şifresiz yayımlanması için Acun Ilıcalı'dan istekte bulunmuştu. Ilıcalı'dan Sergen Yalçın'ın isteğine yanıt geldi.

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Borussia Dortmund mücadelesi öncesi basın toplantısında Acun Ilıcalı'ya seslenen Sergen Yalçın, maçın şifresiz yayımlanması konusunda istekte bulunurken ünlü televizyoncunun vereceği yanıt merak konusu olmuştu.

Haber Global'de yayımlanan Az Önce Konuştum programının konuğu olan Ilıcalı, Sergen Yalçın'ın çağrısına yanıt verdi.

"Ben Beşiktaş'ın maçını verirsem..."

Ilıcalı '"Sergen Yalçın, çok sevdiğim, çok başarılı bir dostum. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gelirini nereden elde ediyor? UEFA, bizim yayın hakkı olarak ödediğimiz paraları kulüplere dağıtıyor. Ben Beşiktaş'ın maçını verirsem, bu kez Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler de istemez mi? Benim Beşiktaşlılarla aram çok iyi ama Galatasaray ve Fenerbahçe ile de öyle." diye konuştu.