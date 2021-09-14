Sergen Yalçın'ın Beşiktaş-Dortmund maçının şifresiz olması isteğine Acun Ilıcalı'dan yanıt
Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş - Borussia Dortmund arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesinin şifresiz yayımlanması için Acun Ilıcalı'dan istekte bulunmuştu. Ilıcalı'dan Sergen Yalçın'ın isteğine yanıt geldi.Abone ol
Borussia Dortmund mücadelesi öncesi basın toplantısında Acun Ilıcalı'ya seslenen Sergen Yalçın, maçın şifresiz yayımlanması konusunda istekte bulunurken ünlü televizyoncunun vereceği yanıt merak konusu olmuştu.
Haber Global'de yayımlanan Az Önce Konuştum programının konuğu olan Ilıcalı, Sergen Yalçın'ın çağrısına yanıt verdi.
"Ben Beşiktaş'ın maçını verirsem..."
Ilıcalı '"Sergen Yalçın, çok sevdiğim, çok başarılı bir dostum. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gelirini nereden elde ediyor? UEFA, bizim yayın hakkı olarak ödediğimiz paraları kulüplere dağıtıyor. Ben Beşiktaş'ın maçını verirsem, bu kez Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler de istemez mi? Benim Beşiktaşlılarla aram çok iyi ama Galatasaray ve Fenerbahçe ile de öyle." diye konuştu.
Sergen Yalçın tam olarak ne demişti?
Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarını elinde bulunduran Acun Ilıcalı'ya seslenen Sergen Yalçın, Dortmund maçının şifresiz yayımlanması çağrısında bulunarak "Tüm ülkenin bu maçı izlemesini isterim. Biz ülkemizi temsil ediyoruz. Alacağımız puanlar ülkemiz için çok önemli olacak. Acun'dan rica etmek lazım herhalde. Ben öncülük edeyim, kanalı aç, herkes izlesin. Bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin. TV8'den verebilir tüm halka." demişti.
Maç saat kaçta?
Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı 15 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.