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Mersin'de kirli oyunu bozuldu! Irkçı ifadeleri evinin kapısına kendisi yazmış

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de kirli oyunu bozuldu! Irkçı ifadeleri evinin kapısına kendisi yazmış

MERSİN'de evinin kapısına 'Defol, Kürt, Alevi, ölüm' şeklinde ırkçı söylemler yazıldığı iddia edilen kişinin, olayı kendisinin gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Şahıs, iltica talebinin kabul olabileceği düşüncesiyle bu harekette bulunduğunu itiraf etti.

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Edinilen bilgiye göre, 11 Eylül tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi’nde bir sitede yaşayan E.A., kapıcı dairesindeki evinin kapısına 'Defol, Kürt, Alevi, ölüm' şeklinde yazı yazılıp işaret konulduğu iddiasıyla polise başvurdu.

Sosyal medyada da yayınlanan olay büyük tepki çekerken, bazı basın yayın organlarında da haber oldu.

Mersin Emniyet Müdürlüğünce olayla ilgili yürütülen soruşturma ve yapılan araştırma neticesinde, olayı gerçekleştiren kişinin ikamet sahibi E.A. olduğu belirlendi.

İltica talebinin kabul olacağını düşünerek yapmış
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki ifadesinde, kaçak olarak yurt dışına çıkmayı planladığını, bu şekilde iltica talebinin kabul olacağını düşündüğünü, bundan dolayı yazıyı kendisinin yazdığı akabinde ihbarda bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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