Apple yeni iPhone modelini tanıttı! İşte iPhone 13 Türkiye fiyatı ve özellikleri

iPhone 13'ün özellikleri belli oldu

5 renk seçeneği ile gelen iPhone 13, IP68 sertifikasına sahip. iPhone 13'ün tepesindeki çentik ise yüzde 20 oranında küçülmüş durumda. iPhone 13, 6.1 inçlik ekran ile iPhone 13 Mini ise 5.4 inçlik bir ekran ile karşımıza çıkıyor.