Apple yeni iPhone modelini tanıttı! İşte iPhone 13 Türkiye fiyatı ve özellikleri
Teknoloji devi Apple, düzenlediği etkinlikte yeni iPhone 13 ailesini ve yeni iPad cihazlarını tanıttı. iPhone 13'ün Mini, Pro ve Pro Max modelleri paylaşılırken Türkiye fiyatı da belli oldu.
Apple'ın merakla beklenen iPhone 13 ailesini tüm dünyaya gösterdi. Şirketin Kaliforniya'daki merkez binasında pandemi nedeniyle bir kez daha seyircisiz olarak düzenlenen etkinlikte yeni ürünlerin özellikleri ve satış fiyatları paylaşıldı. İşte İphone 13 modellerinin Türkiye fiyatları...
4 yeni iPhone: Apple, iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört yeni iPhone modeli ile karşımıza çıktı.
iPhone 13'ün özellikleri belli oldu
5 renk seçeneği ile gelen iPhone 13, IP68 sertifikasına sahip. iPhone 13'ün tepesindeki çentik ise yüzde 20 oranında küçülmüş durumda. iPhone 13, 6.1 inçlik ekran ile iPhone 13 Mini ise 5.4 inçlik bir ekran ile karşımıza çıkıyor.
A15 Bionic'e ev sahipliği yapan cihazların Dolby Vision, HDR10 ve HLG desteğine sahip olduğu duyuruldu. iPhone 13'ün giriş modeli 128 GB depolama alanına sahip. Cihazda 5G bağlantısı ve WiFi 6 teknolojisi de yer alıyor.