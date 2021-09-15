BIST 1.436
DOLAR 8,44
EURO 9,99
ALTIN 489,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken yakalandı: "Cenazeden dönüyordum"

Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken yakalandı: "Cenazeden dönüyordum"

KIRIKKALE'de başkasına ait HES kodu kullanarak otobüste seyahat eden ve PCR testi pozitif olan bir yolcu, cenaze dönüşü trafik kontrol noktasında jandarmaya yakalandı. Karantina süresinin bitimine 2 saat kala yakalanan yolcuya ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer lira idari para cezası uyguladı.

Abone ol

Kırıkkale Valiliği koordinesinde hem korona virüs (Covid-19) hem de asayiş uygulamaları kapsamında denetimler sürüyor. Delice İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerinde sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrollerini gerçekleştirdi.

Karantinasının bitimine 2 saat kalmıştı
Tokat'ta İzmir'e giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Delice İlçesi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durduruldu. Jandarma ekiplerince, sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden Ö.S. (56) Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu GBT'de tespit edildi. Ö.S'nin karantina süresinin bitimine 2 saat kaldığı belirtildi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden Ö.S'ye ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer liradan 8 bin 100 lira idari para cezası uyguladı. Filyasyon ekiplerince yapılan işlemlerin ardından Ö.S, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı.

"Cenazeden geliyordum"
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir cenazeye katıldığını belirten Ö.S, "Sungurlu'dan geliyordum. Cenazeye gittim, cenazeden geliyordum. Motor arıza yapınca motoru tamire bıraktım. Geç olunca da arabaya bindim evime gidiyordum" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da 'dayak yedim' ihbarı yaptı, evinde annesinin cesedi bulundu
Aydın'da 'dayak yedim' ihbarı yaptı, evinde annesinin cesedi bulundu
Kadıköy’de 3 katlı restoran alev alev yandı!
Kadıköy’de 3 katlı restoran alev alev yandı!
Kaza yapan sürücüye yardım için gelenlere otomobil çarptı: 1 ölü 6 yaralı
Kaza yapan sürücüye yardım için gelenlere otomobil çarptı: 1 ölü 6 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan savunma bakanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan savunma bakanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın 1-3 Aralık'ta toplanacağını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın 1-3 Aralık'ta toplanacağını açıkladı
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş-Dortmund maçının şifresiz olması isteğine Acun Ilıcalı'dan yanıt
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş-Dortmund maçının şifresiz olması isteğine Acun Ilıcalı'dan yanıt
Mersin'de kirli oyunu bozuldu! Irkçı ifadeleri evinin kapısına kendisi yazmış
Mersin'de kirli oyunu bozuldu! Irkçı ifadeleri evinin kapısına kendisi yazmış
Manchester United Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a 90+5'te kaybetti
Manchester United Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a 90+5'te kaybetti
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde uçak düştü 7 ölü
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde uçak düştü 7 ölü
Aydın'da 3 kişiden dayak yediğini söyleyen şahıs, annesi ölü bulununca gözaltına alındı
Aydın'da 3 kişiden dayak yediğini söyleyen şahıs, annesi ölü bulununca gözaltına alındı