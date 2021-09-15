Yunanistan'da aşısızlara yönelik yeni yaptırımlar

Yunanistan'da aşı yaptırmayanların kafe, restoran ve barlara girmesine izin verilmeyecek.

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Dünya genelinde aşı kampanyaları sürerken birçok ülkede de aşı karşıtlığı yükseliyor.

Bu karşıtlık nedeniyle ise yönetimler farklı yaptırımlarla insanları aşı olmaları yönünde teşvik etmeye çalışıyor.

Aşı karşıtlığı nedeniyle gösterilere en çok sahne olan ülkelerden biri de Yunanistan.

Yüksek karşıtlık oranlarına rağmen Atina yönetimi yeni yaptırımlar hayata geçiriyor.

BAR VE RESTORANLARA GİRİŞ YASAK

Buna göre aşılanmamış kişilere test zorunluluğu ve kapalı mekan yasakları dahil olmak üzere yeni kısıtlamalar hayata geçiriliyor.

Yunanistan’da aşısız kişilerin kafe, restoran ve barlara girmesine izin verilmeyecek.

48 SAAT İÇİNDE YAPILMIŞ TEST ZORUNLULUĞU

Aşısız kişiler spor salonları, tiyatrolar ve müzeler gibi bazı kapalı alanlara ise ancak son 48 saat içinde yapılan korona testi sonucu veya son altı ay içinde koronayı atlattığına dair belge ibraz etmesi şartıyla girebilecek.

Son altı ayda virüse yakalanmayan aşısız çalışanlar haftalık test yaptırmak zorunda kalacak. Bu çalışanlar turizm veya yemek hizmetleri gibi sektörlerde çalışıyorsa, haftada en az iki kez test yapmaları gerekecek.

Test ücreti 10 euro olacak

The New York Times'ın haberine göre, öğrenciler için iki haftada bir test yapılması da gerekecek.

Tüm testler aşılanmamış kişinin kendisine ait olacak ve maliyeti 10 euro olacak.

Yunanistan'da nüfusun yüzde 55'i aşılandı

Şu anda Yunanistan'da nüfusun sadece yüzde 55'i tam olarak aşılanmış durumda.

Yunan okulları derslere devam ederken, çocuklar arasındaki aşı oranları özellikle endişe verici. 12 ila 14 yaş arasındaki çocukların yalnızca yüzde 13'ü, aşı için uygun olmalarına rağmen, tam olarak aşılandı.